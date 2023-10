Le projet de sécurité à l'échelle du système de la NASA fait progresser la gestion des risques et l'assurance de la sécurité dans l'aviation

Résumé:

Le projet System-Wide Safety (SWS) de la NASA a récemment franchi une étape majeure avec la mise en œuvre réussie du défi technique 1 (TC-1) : gestion des risques dans la zone du terminal à temps. Cet événement a présenté les principaux points à retenir et les démonstrations technologiques du TC-1, et a engagé les parties prenantes et les partenaires dans des discussions sur le potentiel des outils, techniques et processus développés dans le cadre du projet. Les capacités du TC-1 visent à identifier de manière proactive les risques émergents et à surveiller les marges de sécurité pour prévenir les accidents et les incidents. Ces nouvelles technologies utilisent des algorithmes d'évaluation des risques, une modélisation prédictive et des méthodes avancées d'analyse de données pour améliorer les systèmes de gestion de la sécurité actuels et façonner les futurs systèmes opérationnels.

L'une des principales réalisations du TC-1 est le développement et la démonstration de méthodes visant à améliorer les processus de gestion des risques et d'assurance de la sécurité en identifiant les risques et les facteurs causals avant que des accidents ou des incidents ne se produisent. Des capacités intégrées d'évaluation des risques ont été établies pour surveiller et évaluer les opérations dans les zones terminales, en utilisant des analyses de données avancées et le développement de modèles prédictifs. De plus, TC-1 a collaboré avec des partenaires pour développer des outils d'analyse d'apprentissage automatique qui identifient et caractérisent les risques opérationnels, surveillent et intègrent les données, évaluent les stratégies d'atténuation des risques et déterminent les facteurs causals et contributifs.

Les conclusions du TC-1 sont fondamentales pour le reste des défis techniques du SWS. Le projet prépare le terrain pour le prochain défi technique 6 (TC-6), qui vise à s'appuyer sur les progrès réalisés au cours du TC-1 et à relever les défis de sécurité auxquels est confrontée l'industrie aéronautique en transformation. Le projet SWS exprime sa gratitude aux gestionnaires et coordinateurs de sous-projets qui ont rendu possible la réussite du TC-1.

(Source : projet System-Wide Safety de la NASA)