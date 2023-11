La NASA révèle une image extraordinaire de l'Univers

By

La NASA a récemment dévoilé une image impressionnante du cosmos, présentant un niveau de détail jamais vu auparavant. Cette visualisation remarquable a été rendue possible en combinant les données de deux télescopes spatiaux réputés pour leur puissance et leur précision : le télescope spatial James Webb et le télescope spatial Hubble.

L'image présentée met en évidence une collision lointaine entre deux amas de galaxies. Ce qui distingue cette visualisation est sa synthèse des données infrarouges capturées par le télescope spatial James Webb et des observations de lumière visible du télescope spatial Hubble. Cette combinaison de différentes longueurs d’onde lumineuses donne à l’image un effet kaléidoscopique éblouissant.

Ces amas de galaxies particuliers, désignés MACS0416, se trouvent à environ 4.3 milliards d'années-lumière de la Terre. Les scientifiques qui étudient ces formations prédisent qu’elles finiront par fusionner, formant un amas encore plus immense.

Il est intéressant de noter que les astronomes impliqués dans ces recherches approfondies ont affectueusement nommé cet ensemble cosmique « l’amas de galaxies de l’arbre de Noël ». Ce surnom dérive des lumières distinctement colorées et vacillantes des grappes, rappelant un arbre festif orné d'ornements scintillants.

L'annonce de la NASA comprend plusieurs images capturant l'amas de galaxies de l'arbre de Noël sous différents angles. L’une de ces images offre une vue agrandie d’une galaxie en arrière-plan, mettant en vedette une étoile surnommée de manière ludique « Mothra ».

Selon les estimations des chercheurs, Mothra existait il y a environ 11 milliards d'années, soit environ 3 milliards d'années après le Big Bang. Pour mettre cela en perspective, notre propre soleil, ainsi que la formation du système solaire, ont pris forme il y a environ 4.6 milliards d'années, coïncidant avec la création de la Terre.

Ces amas de galaxies, immortalisés dans ces images extraordinaires, font partie du programme Frontier Fields de la NASA, une exploration globale des confins les plus profonds de l'univers. Initiée en 2014 avec le télescope spatial Hubble, cette entreprise a fourni des informations inestimables sur nos origines cosmiques.

FAQ:

Q : Quels télescopes ont été utilisés pour créer l’image de l’univers ?

R : Le télescope spatial James Webb et le télescope spatial Hubble.

Q : Quelle est la désignation technique des amas de galaxies présentés dans l’image ?

R : MACS0416.

Q : À quelle distance se trouvent ces amas de galaxies ?

R : Ils se trouvent à environ 4.3 milliards d’années-lumière de la Terre.

Q : Quelle est la signification du nom « Amas de galaxies de l’arbre de Noël » ?

R : Le nom est dérivé des lumières colorées et vacillantes des grappes, qui ressemblent à un arbre festif.

Q : Quel âge a la star surnommée « Mothra » ?

R : On estime qu’il existait il y a environ 11 milliards d’années, soit environ 3 milliards d’années après le Big Bang.

Sources:

– [NASA](https://www.nasa.gov)