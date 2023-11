La nouvelle mission PACE de la NASA se lance dans l’innovation scientifique du climat

Le vaisseau spatial Plankton, Aerosol, Cloud, and Ocean Ecosystem (PACE) de la NASA a terminé son voyage depuis le Goddard Space Flight Center de la NASA dans le Maryland jusqu'aux installations d'Astrotech Spacecraft Operations en Floride. Les ingénieurs et techniciens attendent avec impatience l'arrivée du PACE pour préparer les équipements au sol au déchargement et au traitement. Le vaisseau spatial subira ensuite un ravitaillement en carburant et une encapsulation finale avant son lancement prévu début 2024.

La prochaine mission du PACE sur une fusée SpaceX Falcon 9 se concentrera sur l'étude de la relation complexe entre l'océan et l'atmosphère. En étudiant l'échange de dioxyde de carbone entre ces deux composants, la mission vise à améliorer la compréhension de la NASA sur la biologie des océans, les aérosols atmosphériques, la qualité de l'air et le climat. Avec plus de deux décennies d'observations satellitaires mondiales, PACE représente une avancée significative dans les efforts de la NASA pour explorer les écosystèmes terrestres.

Géré par le Goddard Space Flight Center de la NASA, le projet PACE joue un rôle essentiel dans l'élargissement de notre compréhension de la science du climat. La mission s'aligne sur l'engagement de la NASA à collecter des données cruciales pour lutter contre le changement climatique et son impact sur la planète. En examinant de manière approfondie les interactions océaniques et atmosphériques, PACE a le potentiel d’approfondir nos connaissances sur la dynamique du dioxyde de carbone et de fournir des informations précieuses pour la surveillance et la modélisation du climat.

Foire Aux Questions (FAQ):

Q : Que signifie PACE ?

R : PACE signifie Plankton, Aerosol, Cloud et Ocean Ecosystem.

Q : Quand le lancement de PACE est-il prévu ?

R : Le lancement de PACE est prévu pour début 2024.

Q : Quel est le rôle de la mission PACE ?

R : La mission vise à mieux comprendre l'échange de dioxyde de carbone entre l'océan et l'atmosphère, à améliorer la biologie des océans et les observations des aérosols atmosphériques, et à étudier la qualité de l'air et les mesures liées au climat.

Q : Où le projet PACE est-il géré ?

R : Le projet PACE est géré par le Goddard Space Flight Center de la NASA.

Q : Quelle agence est responsable de la gestion du service de lancement de la mission PACE ?

R : Le service de lancement de la mission PACE est géré par le programme de services de lancement de la NASA, basé au Kennedy Space Center.

Source : NASA, extrait de https://phys.org/