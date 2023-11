L'explorateur de polarimétrie à rayons X de la NASA découvre une «main cosmique fantomatique»

By

Les mystères de l’espace continuent de nous étonner, même si nous découvrons de plus en plus de secrets. Les agences spatiales comme la NASA se consacrent à l’exploration du vaste inconnu et ont lancé en 2021 l’Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), un observatoire spatial conçu pour mesurer la polarisation des rayons X cosmiques. Dans le cadre de sa mission, IXPE a récemment fait une découverte intrigante : une étonnante nébuleuse de vent pulsar qui ressemble de façon frappante à une main humaine osseuse.

Nommée MSH 15-52, la NASA l'a surnommé à juste titre la « main cosmique fantomatique ». Cette structure éthérée a été observée pour la première fois par l'observatoire à rayons X Chandra de la NASA en 2001, qui a révélé que la nébuleuse du vent pulsar accompagnant le pulsar PSR B1509-58 ressemblait à une main humaine. Aujourd’hui, l’IXPE a examiné de plus près MSH 15-52, en passant un temps record de 17 jours à l’observer, ce qui en fait la plus longue observation d’un seul objet depuis son lancement.

Les données recueillies par IXPE ont fourni aux chercheurs la toute première carte du champ magnétique à l'intérieur de la « main ». Lorsque les particules chargées se déplacent le long du champ magnétique, elles déterminent la forme de la nébuleuse, un peu comme les os d’une main humaine. "Les données IXPE nous donnent la première carte du champ magnétique dans la main", a déclaré Roger Romani de l'Université de Stanford, qui a dirigé l'étude.

Une découverte remarquable issue des observations est le niveau constamment élevé de polarisation dans de grandes régions de MSH 15-52. Le degré de polarisation a atteint le niveau maximum attendu d'après les calculs théoriques, indiquant la présence d'un champ magnétique remarquablement droit et uniforme. Ces régions de la nébuleuse du vent pulsar présentent peu de turbulences, une caractéristique fascinante qui soulève de nouvelles questions sur les mécanismes à l’œuvre.

Cette découverte met en valeur la nature multiforme de l’exploration des rayons X. Si les rayons X sont principalement connus pour leurs applications médicales, leur utilisation dans l’exploration spatiale révèle des aspects cachés de l’univers, conduisant à une compréhension plus approfondie des phénomènes cosmiques.

FAQ:

Q : Qu’a découvert l’explorateur de polarimétrie à rayons X (IXPE) ?

R : IXPE a découvert une nébuleuse de vent pulsar ressemblant à une main humaine osseuse, nommée MSH 15-52, au cours de ses 17 jours d'observation.

Q : Quelle est la signification du champ magnétique à l’intérieur de la nébuleuse ?

R : Le champ magnétique détermine la forme de la nébuleuse, un peu comme les os d’une main humaine.

Q : Qu’indique la nature polarisée des rayons X dans la nébuleuse ?

R : La polarisation élevée suggère la présence d’un champ magnétique droit et uniforme, avec une turbulence minimale.

Q : En quoi l’utilisation des rayons X dans l’exploration spatiale diffère-t-elle de leurs applications médicales ?

R : Les rayons X utilisés dans l’exploration spatiale révèlent des informations cachées sur l’univers qui autrement seraient invisibles.