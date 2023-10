Le rover Perseverance capture un énorme diable de poussière sur Mars

Le rover Perseverance de la NASA a capturé une vue impressionnante sur Mars : un imposant diable de poussière atteignant une hauteur stupéfiante de 1.2 km. La séquence vidéo prise par le rover montre la partie inférieure du diable de poussière alors qu'il se déplace le long du bord ouest du cratère Jezero de Mars.

Bien que seuls les 387 pieds inférieurs du diable de poussière soient visibles dans la vidéo, les scientifiques estiment que sa hauteur totale est de 1.2 km, soit près de 3.5 fois plus haute que le gratte-ciel du One World Trade Center à New York. Le diable de poussière mesurait environ 200 pieds de large et se déplaçait à une vitesse d’environ 12 mph.

Mark Lemmon, membre de l'équipe scientifique de Perseverance, explique que même s'ils ne voient pas le sommet du diable de poussière dans la vidéo, l'ombre qu'il projette donne une indication de sa hauteur. La plupart des diables de poussière sur Mars sont des colonnes verticales et, sur la base de l'ombre, on estime que ce diable de poussière particulier mesure environ 1.2 km de hauteur.

Les diables de poussière martiens sont beaucoup plus forts et plus gros que ceux de la Terre. Alors que les diables de poussière sur notre planète peuvent atteindre une hauteur moyenne de 1,000 XNUMX pieds, le diable de poussière martien capturé par Perseverance est six fois plus grand. Les diables de poussière sont le plus souvent observés au printemps et en été sur Mars, mais leur apparition ne peut être prédite.

Le rover Perseverance avait déjà enregistré un diable de poussière sur Mars en 2012, mesurant une hauteur étonnante de 12 kilomètres. Ces observations fournissent des informations précieuses sur les conditions atmosphériques et les phénomènes météorologiques uniques à la planète rouge.

Sources : NASA

*Définitions :

Diable de poussière : Phénomène de type tourbillon ou tornade constitué de particules de poussière ou de sable qui se forment à la surface d’une planète ou d’une lune.

Mars: La quatrième planète à partir du Soleil et la deuxième plus petite planète du système solaire, connue pour son apparence rougeâtre.