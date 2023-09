La capsule de retour d'échantillons d'astéroïdes atterrit avec succès dans l'Utah

Une capsule en forme de soucoupe transportant des fragments d'astéroïde pouvant contenir des indices sur la naissance du système solaire a réussi sa descente dans l'atmosphère terrestre et a atterri dans l'Utah. La capsule de retour d'échantillon, qui pesait 110 livres et mesurait 31 pouces de large, a été libérée du vaisseau spatial OSIRIS-REx après un voyage de sept ans et quatre milliards de kilomètres. Il contenait une demi-livre de roches et de terre collectées sur un astéroïde connu sous le nom de Bennu en 2020.

Lors de sa descente, la capsule a enduré des températures de plus de 5,000 32 degrés et une force de freinage XNUMX fois supérieure à la force de gravité. Cependant, il a déployé avec succès ses parachutes et a atterri en toute sécurité au champ d'essai et d'entraînement de l'Utah, à l'ouest de Salt Lake City.

Les équipes de récupération de Lockheed Martin et du Utah Test and Training Range sont rapidement arrivées sur le site d'atterrissage pour inspecter la capsule à la recherche de tout signe de dommage ou de contamination. Il a été déterminé que la capsule était intacte et qu’il n’y avait aucune brèche qui aurait pu permettre à des contaminants d’entrer.

La capsule a ensuite été transportée vers une salle blanche temporaire, où elle sera démontée et les échantillons seront préparés pour être expédiés au Johnson Space Center de Houston. Les échantillons, qui constituent la plus grande collection de matériaux extraterrestres depuis le programme lunaire Apollo, seront soumis à une analyse détaillée pour fournir un aperçu de la formation précoce du système solaire.

Les scientifiques espèrent que les échantillons aideront à répondre aux questions sur les raisons pour lesquelles la Terre est un monde habitable et sur la manière dont les ingrédients de la vie sont arrivés sur notre planète. Ils pensent que des astéroïdes riches en carbone comme Bennu ont apporté ces matériaux sur Terre dès les premiers stades de la formation du système solaire.

Dans l’ensemble, l’atterrissage réussi de la capsule de retour d’échantillons d’astéroïdes marque une étape importante dans l’exploration des astéroïdes par la NASA et de leur rôle potentiel dans les origines de la vie sur Terre.

Sources:

- la NASA