La première collection d'échantillons d'astéroïdes de la NASA atterrit dans le désert de l'Utah

La mission de sept ans du vaisseau spatial Osiris-REx de la NASA s'est terminée avec succès en atterrissant en douceur sa première collection d'échantillons d'astéroïdes dans le désert de l'Utah. La capsule d'échantillonnage compacte a été déployée à une distance de 63,000 XNUMX milles lors d'un passage rapproché près de la Terre et a atterri quatre heures plus tard sur une partie isolée d'un terrain militaire. Pendant ce temps, le vaisseau spatial principal poursuivra sa mission d'exploration d'un autre astéroïde.

Les échantillons collectés seront transportés par avion vers un nouveau laboratoire du Johnson Space Center de la NASA à Houston. Au centre, ils rejoindront les centaines de kilos de roches lunaires rassemblées par les astronautes d'Apollo il y a plus d'un demi-siècle. Dante Lauretta, le scientifique principal de la mission de l'Université de l'Arizona, accompagnera l'échantillon au Texas. L'ouverture du conteneur à Houston sera un moment important car elle révélera la quantité de matière collectée.

La NASA prévoit de dévoiler publiquement l'échantillon d'astéroïde le 11 octobre au Johnson Space Center de Houston. La révélation sera accompagnée d'une conférence de presse au cours de laquelle l'équipe scientifique OSIRIS-REx de la NASA discutera de son analyse initiale de l'échantillon. L'événement sera diffusé en direct sur NASA Television, l'application NASA et le site Web de l'agence.

Source: Hindustan Times

Sources:

– Définition du vaisseau spatial Osiris-REx : origines, interprétation spectrale, identification des ressources et sécurité – Regolith Explorer

– Définition du Johnson Space Center : installation de la NASA située à Houston, au Texas, qui sert de centre principal pour les activités de vols spatiaux habités et abrite de nombreuses installations de recherche et d'essai.

– Définition des astronautes Apollo : Les astronautes qui ont participé aux missions Apollo de la NASA, chargées de faire atterrir les premiers humains sur la Lune.

– Définition des roches lunaires : Roches collectées à la surface de la lune lors des missions Apollo à des fins d'étude et d'analyse scientifique.