Le lancement de la fusée SpaceX retardé en raison des mauvaises conditions météorologiques

La NASA et SpaceX ont annoncé le retard du lancement de la mission de l'astéroïde Psyché en raison de conditions météorologiques défavorables au Kennedy Space Center en Floride. Le lancement, initialement prévu jeudi, a été reporté au vendredi 13 octobre à 10 h 19 HE. La couverture en direct du lancement sera disponible sur diverses chaînes de la NASA, notamment YouTube et NASA Live.

La mission sera réalisée à l'aide de la fusée Falcon Heavy à triple booster de SpaceX, qui se trouve actuellement sur la rampe de lancement et préparée pour le vol. La décision de reporter le lancement a été prise après que la NASA ait prédit seulement 20 % de chances que les conditions météorologiques soient favorables pour jeudi.

Si la tentative de lancement de vendredi échoue, l'équipe de mission aura des possibilités supplémentaires de lancer le vaisseau spatial jusqu'au 25 octobre. La mission Psyché marque la première exploration par la NASA d'un astéroïde doté d'une surface métallique, plutôt que d'une composition typique de roche et de glace. Le vaisseau spatial parcourra environ 2.2 milliards de kilomètres jusqu’à un point situé entre Mars et Jupiter, mettant environ six ans pour atteindre sa destination.

Une fois qu’il aura atteint l’astéroïde, le vaisseau spatial déploiera une gamme d’instruments scientifiques pour étudier le corps céleste d’une largeur de 170 milles. Les scientifiques espèrent mieux comprendre les premiers stades du système solaire et la formation de planètes rocheuses comme la Terre et Mars grâce à cette analyse.

De plus, la mission Psyché constituera le premier test dans l'espace lointain du système de communications optiques Deep Space par la NASA. Ce système de communication laser devrait permettre des transmissions à bande passante plus élevée pour les futures missions de la NASA.

Dans le même ordre d'idées, la NASA a récemment dévoilé des échantillons de roche et de poussière obtenus de l'astéroïde Bennu, qui ont été ramenés sur Terre le mois dernier dans le cadre d'une mission distincte.

