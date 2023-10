La NASA annule une sortie dans l'espace en raison d'une fuite de la station spatiale

La NASA a annulé une sortie dans l'espace prévue jeudi 12 octobre, après qu'une fuite de liquide de refroidissement à l'ammoniac ait été détectée sur le module scientifique russe Nauka en début de semaine. Cette mesure de précaution a été prise pour assurer la sécurité des astronautes et des équipements à bord de la Station spatiale internationale (ISS).

Des responsables de la NASA ont déclaré que les équipes d'ingénierie et de contrôle de vol examinaient les données et les séquences vidéo de la fuite. La fuite, qui s'est désormais arrêtée, a été confirmée par les contrôleurs de vol de Roscosmos et les vues des caméras de la station externe de la NASA. Les sorties dans l’espace impliquant des flocons d’ammoniac flottants nécessitent des mesures supplémentaires pour éviter toute contamination. La cause de la fuite fait toujours l'objet d'une enquête.

Roscosmos, l'agence spatiale russe, prévoit de charger deux cosmonautes de vérifier le radiateur lors d'une sortie dans l'espace prévue le 25 octobre. La NASA et Roscosmos ont souligné que la fuite n'avait pas eu d'impact matériel sur les opérations de la station spatiale.

L'annulation de la sortie dans l'espace retardera des maintenances mineures sur l'ISS, ainsi que des tests en soutien à la future exploration de la Lune. La sortie dans l'espace était destinée à l'astronaute de la NASA Loral O'Hara et à l'astronaute de l'Agence spatiale européenne Andreas Mogensen afin de collecter des échantillons à des fins d'analyse. Ils étaient également censés remplacer une caméra haute définition, montrant ce qui pourrait être possible avec la station en orbite lunaire prévue appelée Gateway.

Le retard affecte également une deuxième sortie dans l’espace de maintenance du segment américain prévue plus tard en octobre. La sortie dans l'espace, mettant en vedette O'Hara et l'astronaute de la NASA Jasmin Moghbeli, aurait été la deuxième sortie dans l'espace entièrement féminine de l'histoire.

La fuite du liquide de refroidissement de Nauka est la troisième dans l'équipement russe de l'ISS au cours de l'année écoulée. Les responsables russes ont suggéré que les fuites dans les vaisseaux spatiaux Soyouz et Progress étaient probablement dues à des frappes de micrométéoroïdes. L'enquête sur la fuite de Nauka est en cours.

Sources:

- la NASA

– Roskosmos

Définitions:

– Liquide de refroidissement à l'ammoniac : substance utilisée pour réguler la température dans les systèmes de refroidissement des engins spatiaux.

– Station spatiale internationale (ISS) : Une station spatiale qui sert de laboratoire de recherche et d’espace de vie aux astronautes de différents pays.

– Sortie dans l’espace : activité au cours de laquelle les astronautes quittent le vaisseau spatial et s’aventurent dans l’espace pour effectuer des tâches.

– Radiateur : Appareil utilisé pour transférer la chaleur d’un milieu à un autre.

– Frappes de micrométéoroïdes : Collisions entre de petites particules dans l’espace et des engins spatiaux ou d’autres objets.

– Roscosmos : L'agence spatiale russe chargée de l'exploration et de la recherche spatiales.

Source de l'image:

– Crédit image : NASA