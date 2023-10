Dragonfly de la NASA : ouvrir la voie à l'exploration de Titan

Une mission révolutionnaire est en cours à la NASA alors que les scientifiques se préparent à explorer Titan, la plus grande lune de Saturne. Titan, connu pour son atmosphère dense et sa faible gravité, est depuis longtemps une cible pour la recherche de mondes habitables et de signes de vie extraterrestre par la NASA. Pour accomplir cet exploit audacieux, la NASA construit un atterrisseur à propulsion nucléaire appelé Dragonfly, qui sera la première mission de l'agence à la surface d'un monde océanique.

Dragonfly, développé et exploité par le laboratoire de physique appliquée (APL) Johns Hopkins dans le Maryland, n'est pas un atterrisseur ordinaire. Ressemblant à un drone de la taille d'une voiture, il survolera l'atmosphère riche en azote de Titan à l'aide de quatre paires de rotors empilés, conçus pour fendre l'air épais de la lune. Équipé de caméras, de capteurs et d'instruments d'échantillonnage avancés, Dragonfly vise à explorer les zones de Titan soupçonnées de contenir des matières organiques, éventuellement en contact avec un océan d'eau souterrain sous la surface glacée.

Des tests approfondis des systèmes de vol de Dragonfly ont été menés au centre de recherche de Langley de la NASA en Virginie au cours des trois dernières années. Les tests ont simulé diverses conditions et scénarios de vol pour évaluer les performances aérodynamiques, les vitesses du rotor et la résilience du véhicule à différentes vitesses de vent et angles de vol. La réussite de plus de 700 essais au total et de plus de 4,000 XNUMX points de données individuels a accru la confiance des chercheurs dans les modèles de simulation conçus pour reproduire les conditions difficiles sur Titan.

Rick Heisler, responsable des tests en soufflerie Dragonfly chez APL, explique que chaque phase de test a permis à l'équipe d'affiner ses modèles techniques et d'améliorer les prévisions de performances du rotor pour l'atmosphère extraordinaire de Titan. Les données acquises ont joué un rôle déterminant dans la validation de l'aérodynamique, des performances aérostructurelles et de la durée de vie du rotor dans un environnement cryogénique difficile.

Dragonfly devrait être lancé en 2027 et atteindre Titan d'ici 2034, marquant une étape importante dans l'exploration spatiale. Comme le déclare Ken Hibbard, ingénieur des systèmes de mission Dragonfly chez APL : « Avec Dragonfly, nous transformons la science-fiction en fait d'exploration. » La mission présente une opportunité passionnante de percer les mystères de Titan, et chaque pas franchi nous rapproche de l'envoi de ce giravion révolutionnaire dans le ciel et la surface de la plus grande lune de Saturne.

