NASA Biosignatures IDEAS Lab : postulez maintenant pour une expérience d'atelier unique

Le programme d'astrobiologie de la NASA offre aux scientifiques des institutions américaines une opportunité passionnante de participer au laboratoire Biosignatures IDEAS. Cet atelier innovant vise à développer de nouvelles propositions de subventions révolutionnaires grâce à un examen par les pairs en temps réel.

Le laboratoire Biosignatures IDEAS comprendra une combinaison de pré-réunions virtuelles, de sessions en personne et de sessions virtuelles. Les séances en personne auront lieu du 6 au 8 février 2024, tandis que les séances virtuelles auront lieu les 16, 23 et 1er mars.

En participant à cet atelier, les scientifiques auront la chance de collaborer avec leurs pairs, de recevoir de précieux commentaires et d'affiner leurs propositions de subventions en temps réel. L'objectif ultime est d'élaborer un ensemble de propositions qui seront prises en considération pour un financement dans le cadre du programme d'exobiologie.

Pour postuler au laboratoire Biosignatures IDEAS, les scientifiques intéressés peuvent visiter le site officiel à l'adresse [lien pour postuler]. Ici, ils peuvent trouver plus d’informations sur l’atelier et soumettre leur candidature.

Cette expérience d'atelier unique est une excellente opportunité pour les scientifiques du domaine de l'astrobiologie de porter leurs recherches vers de nouveaux sommets. En s'engageant dans une évaluation par les pairs et une collaboration en temps réel, les participants seront en mesure d'affiner leurs idées et d'élaborer des propositions de subvention solides susceptibles d'apporter des contributions significatives dans le domaine.

Ne manquez pas cette chance de faire partie du NASA Biosignatures IDEAS Lab. Postulez maintenant et faites passer vos recherches au niveau supérieur !

Définitions:

– Biosignatures : Indicateurs de la vie passée ou présente pouvant être détectés et étudiés dans divers environnements.

– IDÉES : Innovation dans le développement, l’exploration et la science – un programme qui favorise la collaboration et le développement d’idées transformatrices dans l’exploration spatiale.

