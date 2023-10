Les mystères de Psyché, un astéroïde riche en métal

Le récent lancement par la NASA de sa mission vers Psyché, un astéroïde situé dans la ceinture principale d'astéroïdes, a piqué la curiosité des scientifiques. La psyché, découverte pour la première fois en 1852, serait composée principalement de fer, de nickel et de silicates. Il pourrait même s’agir du noyau exposé d’un ancien planétésimal.

Avec l'aide du spectromètre à rayons gamma et à neutrons du laboratoire de physique appliquée de l'université Johns Hopkins, le vaisseau spatial vise à détecter les éléments chimiques présents à la surface de Psyché avec une grande précision. Les scientifiques espèrent découvrir si Psyché était autrefois un noyau planétaire doté d'une dynamo active, qui génère un champ magnétique.

À son arrivée en août 2029, le vaisseau spatial orbitera autour de Psyché à une distance d'environ 700 km pendant deux ans. Pendant ce temps, ses instruments cartographieront la surface et rechercheront des preuves d’un ancien champ magnétique.

Selon Thomas Prettyman, co-chercheur au Planetary Science Institute, la formation du noyau nécessite de la chaleur et de la fusion, les phases métalliques denses se séparant des silicates et s'enfonçant vers le centre du corps. La source de chaleur interne de Psyché est probablement la désintégration de radio-isotopes à courte durée de vie produits par les supernovae proches. Au fur et à mesure que ces isotopes se désintègrent, Psyché se refroidit et forme un noyau, un manteau et une croûte. Les couches externes de silicate pourraient avoir été arrachées par des impacts, révélant potentiellement le noyau même s'il était partiellement fondu.

Pour étudier la composition élémentaire à la surface de Psyché, le spectromètre à rayons gamma et à neutrons analyse les émissions d'énergie des rayons cosmiques et des particules à haute énergie. Les neutrons et rayons gamma émis peuvent indiquer la présence d’éléments spécifiques. Le germanium, élément dense, est utilisé dans le spectromètre pour détecter les rayons gamma qui s'y arrêtent. Cette énergie d'arrêt crée un signal électrique qui peut être mesuré avec une électronique de précision.

La détection d'abondances élevées de fer et de nickel pourrait suggérer une origine de type noyau pour Psyché. La présence de soufre impliquerait un volcanisme intéressant. De plus, en étudiant le champ magnétique de Psyché, les scientifiques peuvent mieux comprendre son histoire. Si une circulation thermique de métal liquide conducteur se produisait dans le noyau, un champ magnétique puissant aurait pu être généré. Le magnétomètre du vaisseau spatial recherchera des preuves de cette dynamo.

La collecte de données scientifiques primaires débutera en 2030, lorsque le vaisseau spatial atteindra une orbite à basse altitude autour de Psyché. D’ici là, les scientifiques espèrent avoir une compréhension globale de la composition de Psyché. La mission a suscité l’enthousiasme des scientifiques, car cet astéroïde riche en métaux recèle de nombreuses inconnues. La surface de Psyché, avec ses cratères d'impact potentiels et ses coulées de lave métallique, devrait être un spectacle captivant.

Dans l’ensemble, l’étude de Psyché a le potentiel d’offrir des informations précieuses sur les débuts de l’histoire de notre système solaire et les processus qui ont conduit à la formation des corps célestes.

