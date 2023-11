Nouvel article : Le voyage imprévu du sac à outils des astronautes de la NASA

By

Dans une tournure inhabituelle des événements, un sac à outils appartenant à un astronaute de la NASA a assumé un nouveau rôle de satellite après s'être détaché lors d'une récente sortie dans l'espace. Cet incident inattendu a attiré l’attention des passionnés de l’espace et des astronomes, soulignant les défis auxquels sont confrontés les astronautes dans l’environnement unique de l’espace.

Lors d'une promenade de maintenance à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS), les astronautes de la NASA Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara ont perdu la prise sur la précieuse sacoche blanche remplie d'outils. La trousse à outils tourne désormais autour de la Terre à environ 200 milles au-dessus de la surface, et les observateurs du Royaume-Uni peuvent la repérer avec des télescopes ou des jumelles.

Même si des inquiétudes concernant les débris spatiaux ont été soulevées, les responsables de la NASA ont rassuré sur le fait que la trousse à outils ne constituait pas une menace immédiate pour l'ISS ou les autres satellites en orbite. L'agence surveille activement sa trajectoire et prévoit qu'elle restera en orbite pendant plusieurs mois.

Cet incident rappelle les complexités et les obstacles inattendus qui peuvent survenir lors des missions spatiales, même avec les tâches les plus soigneusement planifiées. Alors que le voyage de la trousse à outils se poursuit, les passionnés de l'espace et les astronomes sont captivés par son séjour orbital temporaire.

Ce n’est pas la première fois que des astronautes perdent du matériel dans l’espace. L'astronaute de la NASA Ed White a perdu un gant de rechange lors de la première sortie dans l'espace américaine en 1965. En 2008, l'astronaute de la NASA Heidemarie Stefanyshyn-Piper a également accidentellement laissé tomber un sac à outils et en 2017, deux astronautes de la NASA ont perdu un morceau de protection thermique lors de réparations.

La NASA enquête actuellement sur l'incident et met en œuvre des mesures de sécurité supplémentaires pour éviter que de tels événements ne se produisent lors de futures sorties dans l'espace. Entre-temps, le sac à outils a été classé comme déchet spatial et a reçu l'identifiant 58229/ 1998-067WC.

FAQ:

Q : La trousse à outils constitue-t-elle une menace pour la Station spatiale internationale ou d'autres satellites ?

R : Non, selon les responsables de la NASA, la trousse à outils ne représente aucune menace immédiate pour l'ISS ou les autres satellites en orbite.

Q : Comment les observateurs peuvent-ils suivre l'orbite du sac à outils ?

R : La trousse à outils peut être observée à l’aide de télescopes ou de jumelles, notamment au Royaume-Uni.

Q : Est-ce la première fois que des astronautes perdent du matériel dans l’espace ?

R : Non, il y a déjà eu des cas où des astronautes ont involontairement perdu de l'équipement lors de sorties dans l'espace.

Q : Quelles mesures la NASA prend-elle pour prévenir des incidents similaires ?

R : La NASA enquête sur l'incident et met en œuvre des mesures de sécurité renforcées pour les futures sorties dans l'espace.

Q : Combien de temps la trousse à outils doit-elle rester en orbite ?

R : La NASA prédit que la trousse à outils restera en orbite pendant plusieurs mois avant de se désintégrer dans l'atmosphère terrestre.