Sac à outils perdu dans l'espace : un nouvel objet orbital à surveiller

Ce n'est pas tous les jours qu'une trousse à outils vient s'ajouter aux objets en orbite autour de la Terre, mais c'est précisément ce qui s'est produit lors d'une récente sortie dans l'espace menée par les astronautes de la NASA Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara. Alors qu’ils effectuaient la maintenance de la Station spatiale internationale le 1er novembre, leur sac à outils s’est éloigné et s’est retrouvé dans le vaste vide de l’espace.

La NASA a confirmé l'incident dans un article de blog, déclarant que le sac à outils avait été perdu par inadvertance. Les contrôleurs de vol ont pu repérer la trousse à outils à l’aide de caméras externes de la station. Heureusement, les outils contenus dans le sac n'étaient pas nécessaires pour le reste de la sortie dans l'espace, cela n'a donc eu aucun impact sur les objectifs de la mission en cours.

L'astronaute de réserve de l'Agence spatiale européenne Meganne Christian a partagé des images du moment où le sac à outils a dérivé sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter). Selon Christian, le sac à outils a été vu pour la dernière fois par l'astronaute de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale Satoshi Furukawa alors qu'il orbitait au-dessus du mont Fuji.

Malgré le bref moment de panique, la NASA a assuré que la trousse à outils ne présentait pas de risque significatif pour la Station spatiale internationale ou son équipage. Mission Control a analysé sa trajectoire et a conclu que la possibilité qu'il entre en collision avec la station est faible.

Alors, qu’arrive-t-il au sac à outils perdu maintenant ? Selon Earthsky.org, le sac devrait rester en orbite pendant plusieurs mois, descendant progressivement jusqu'à atteindre l'atmosphère terrestre. À ce stade, il est fort probable qu’il se désintègre.

Il est intéressant de noter que le sac à outils est hautement réfléchissant, ce qui le rend visible aux observateurs terrestres lorsqu'il perd de la hauteur. Jonathan McDowell, astronome et astrophysicien au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, a confirmé que le sac avait été catalogué par l'US Space Force et lui avait attribué le numéro de catalogue 58229/1998-067WC. Cela signifie que toute personne disposant d’une connexion Internet peut suivre sa position en temps réel à l’aide du site de suivi par satellite N2YO.com.

Même s'il s'agit peut-être d'un ajout non conventionnel à l'orbite terrestre, ce n'est pas la première fois qu'un sac à outils s'égare. En 2008, un incident similaire s'est produit lorsqu'un sac à outils s'est éloigné de l'astronaute Heidemarie Stefanyshyn-Piper lors d'une sortie dans l'espace. La NASA a estimé la valeur de ce sac à environ 100,000 XNUMX dollars, ce qui en fait l'un des objets les plus volumineux jamais perdus par un astronaute sortant dans l'espace.

FAQ:

Q : Comment puis-je suivre l'emplacement du sac à outils perdu ?

R : Vous pouvez surveiller l'emplacement du sac en temps réel à l'aide du site de suivi par satellite N2YO.com.

Q : La trousse à outils sera-t-elle visible depuis la Terre ?

R : Oui, à mesure que le sac à outils perd de la hauteur, il devrait devenir visible pour les observateurs terrestres. Des jumelles seront cependant nécessaires pour le repérer.

Q : Est-ce le premier sac à outils à disparaître dans l’espace ?

R : Non, il y a déjà eu des incidents où des sacs à outils ont dérivé lors de sorties dans l'espace.