Deux astronautes de la NASA effectuent une sortie historique dans l'espace à l'extérieur de la Station spatiale internationale

À un moment historique pour l’exploration spatiale, deux astronautes de la NASA ont effectué avec succès leur première sortie dans l’espace ensemble à l’extérieur de la Station spatiale internationale (ISS). Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara sont entrées dans l'histoire en tant que quatrième couple de femmes à mener une activité extravéhiculaire (EVA) entièrement féminine dans l'espace.

Lors de la sortie dans l'espace, Moghbeli et O'Hara ont remplacé un roulement pour assurer la bonne rotation des panneaux solaires de l'ISS. Ils ont également effectué d'autres activités de maintenance pour maintenir la station spatiale dans un état optimal. Cependant, en raison de contraintes de temps, ils n'ont pas pu terminer la tâche prévue consistant à retirer un boîtier électronique d'une antenne de communication.

Moghbeli et O'Hara ont commencé leur sortie dans l'espace en passant leurs combinaisons spatiales sur batterie, démarrant officiellement l'EVA. Ils ont ensuite divisé leurs tâches, Moghbeli se concentrant sur le retrait d'un dispositif de manutention pour faire place à l'installation d'un panneau solaire supplémentaire pour le déploiement de l'ISS. Elle a également documenté le site où le nouveau réseau serait ajouté. D'autre part, O'Hara a travaillé au remplacement de l'un des ensembles de roulements gigognes sur un joint rotatif alpha solaire situé du côté bâbord de la structure de base de la station spatiale.

Malgré quelques difficultés rencontrées pour desserrer les boulons maintenant en place le roulement du chariot dégradé, O'Hara et Moghbeli ont réussi le remplacement. Moghbeli a ensuite redressé un câble Ethernet, tandis qu'O'Hara lubrifiait l'anneau de course avant d'installer le roulement de rechange.

Après avoir accompli leurs tâches principales, les astronautes ont ensuite préparé un boîtier électronique, appelé Radio Frequency Group (RFG), à retirer lors d’une future sortie dans l’espace. Vers la fin de la sortie dans l'espace, O'Hara a signalé un problème mineur avec son appareil de communication, mais a confirmé que cela n'affectait pas sa vision.

Leur tâche terminée, Moghbeli et O'Hara retournèrent au sas de l'ISS. La sortie dans l'espace a duré au total 6 heures et 42 minutes, ce qui constitue un succès pour les deux astronautes. Moghbeli a exprimé son enthousiasme à l'idée de ce moment spécial de réaliser sa première sortie dans l'espace avec O'Hara, qu'elle admire beaucoup, tandis qu'O'Hara a fait écho à ce sentiment.

Cette sortie historique dans l'espace marque une autre étape importante dans l'exploration et la maintenance en cours de l'ISS. Il témoigne du dévouement et des compétences des astronautes impliqués et démontre les progrès continus de l'exploration spatiale.

QFP

1. Qu'est-ce qu'une activité extravéhiculaire (EVA) ?

L'activité extravéhiculaire (EVA) fait référence à toute activité menée par les astronautes à l'extérieur d'un vaisseau spatial lorsqu'ils sont dans l'espace. Cela implique généralement des sorties dans l'espace effectuées pour effectuer diverses tâches, telles que la maintenance, les réparations et les expériences.

2. Combien de sorties extravéhiculaires exclusivement féminines ont eu lieu ?

Il y a eu quatre sorties dans l’espace entièrement féminines dans l’histoire. Les deux premières femmes à effectuer une sortie dans l'espace entièrement féminine étaient les astronautes de la NASA Christina Koch et Jessica Meir en octobre 2019 et janvier 2020, suivies par Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara lors de cette récente sortie dans l'espace.

3. Quel est le but de la Station spatiale internationale (ISS) ?

La Station spatiale internationale (ISS) est une station spatiale multinationale en orbite terrestre basse. Son objectif premier est de servir de laboratoire de recherche scientifique et d'expérimentation en microgravité. Il sert également de plateforme pour la coopération internationale et les progrès technologiques dans l’exploration spatiale.