Nouvel article : Les astronautes se préparent à une sortie dans l’espace de maintenance sur la Station spatiale internationale

Les derniers préparatifs sont en cours pour une sortie dans l'espace de maintenance sur la Station spatiale internationale (ISS) alors que l'équipage de l'Expedition 70 se prépare pour cette tâche. Mercredi, les astronautes de la NASA Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara entreprendront une sortie dans l'espace de près de sept heures pour retirer les équipements de communication radio et échanger le matériel permettant aux panneaux solaires de l'ISS de suivre le Soleil.

La sortie dans l'espace, qui devrait commencer à 8 h 05 HAE, marque la première fois que les deux astronautes s'aventureront à l'extérieur de la station spatiale. Les chefs de mission ont donné le feu vert à NASA TV pour assurer une couverture en direct de l'événement à partir de 6 h 30 HAE sur l'application et le site Web de l'agence.

Le commandant Andreas Mogensen de l'Agence spatiale européenne et Satoshi Furukawa de la JAXA (Agence japonaise d'exploration aérospatiale) ont rejoint Moghbeli et O'Hara pour la journée de préparation à la sortie dans l'espace. L’équipe a subi des examens médicaux standards, notamment des contrôles de température, de tension artérielle, de pouls et respiratoires. De plus, ils ont examiné les procédures de sortie dans l'espace et tenu une conférence finale de préparation avec des spécialistes au sol.

À l’intérieur du sas Quest, les astronautes ont préparé leurs outils et leurs combinaisons spatiales en vue de la prochaine sortie dans l’espace. L'activité de maintenance marquera la 12e sortie dans l'espace réalisée à l'ISS cette année.

Pendant ce temps, les trois cosmonautes de la station spatiale se sont concentrés sur leurs tâches quotidiennes de recherche scientifique et de maintenance dans le segment Roscosmos de la station. L'ingénieur de vol Oleg Kononenko a participé à une séance de 24 heures mesurant son activité cardiaque et sa tension artérielle, tandis que l'ingénieur de vol Nikolai Chub a effectué les tâches de nettoyage de la sortie dans l'espace de la semaine précédente. L'ingénieur de vol Konstantin Borisov a participé aux tâches de survie et de maintenance tout au long de la journée.

