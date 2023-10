De nouvelles photos étranges d’astronautes s’entraînant dans des conditions lunaires

By

L'astronaute de la NASA Jessica Meir a récemment partagé des photos d'elle-même et d'une autre personne en train de suivre une formation en combinaison spatiale au Johnson Space Center (JSC) de la NASA à Houston. Les photos montrent les astronautes dans un parc rocheux conçu pour simuler les conditions de la surface de la lune, avec des lampes et des murs noirs.

Sur une photo, on peut voir Meir échanger un coup de poing avec son partenaire sur le paysage lunaire simulé. Les combinaisons spatiales qu'ils portent ne sont pas entièrement scellées, mais plutôt des maquettes qui leur permettent de s'habituer au poids et à la sensation des tenues réelles.

Ces exercices de formation sont cruciaux pour le programme Artemis de la NASA, qui vise à faire atterrir des astronautes sur la Lune lors de la mission Artemis 3, qui devrait avoir lieu au plus tôt en 2025 ou 2026. Meir a exprimé son appréciation pour le travail acharné accompli par l'équipe de formation.

Les installations du JSC ne sont que l'un des moyens par lesquels les astronautes simulent la marche sur la lune. Un autre exercice annuel appelé Joint EVA Test Team (JETT) a lieu à Flagstaff, en Arizona. Au cours de cet exercice, les astronautes sont amenés la nuit dans un paysage désertique, où des lampes reproduisent la lumière du soleil intense ressentie sur la lune lors d'activités extravéhiculaires (EVA).

L'exercice JETT de cette année a été reporté à 2024, mais l'édition de l'année précédente a vu la participation des astronautes de la NASA Zena Cardman et Drew Feustel. Le paysage de l'Arizona offre un terrain et une géologie similaires à ceux de la Lune, ce qui en fait un endroit idéal pour les simulations d'entraînement.

Bien que l'équipage d'Artemis 3 n'ait pas encore été annoncé, la mission Artemis 2, qui orbitera autour de la Lune, compte quatre astronautes affectés. Il s’agit notamment des astronautes de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et de l’astronaute de l’Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen. Le programme Artemis vise à inclure des femmes, des personnes de couleur et des astronautes internationaux dans ses missions, et plusieurs étapes notables ont déjà été franchies en termes de diversité.

En conclusion, les récentes photos partagées par Jessica Meir donnent un aperçu étrange des exercices d'entraînement menés par les astronautes de la NASA pour préparer les futures missions lunaires. Ces simulations jouent un rôle crucial en garantissant que les astronautes sont bien préparés aux défis auxquels ils seront confrontés à la surface de la Lune.

Définitions:

– Programme Artemis : programme de la NASA pour faire atterrir des astronautes sur la Lune

– Activité extravéhiculaire (EVA) : Sortie dans l’espace

Sources : NASA