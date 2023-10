Une éclipse solaire capturée depuis la Station spatiale internationale

By

Une récente éclipse solaire a offert un spectacle époustouflant aux observateurs du ciel sur Terre ainsi qu'à ceux à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Le 14 octobre, une étroite étendue de terre allant de la côte de l’Oregon à l’Amérique centrale et du Sud a connu une éclipse solaire annulaire, où la lune a partiellement bloqué le soleil pour créer un effet lumineux de « cercle de feu ». Cependant, de nombreuses autres personnes ont été témoins d’une éclipse partielle, notamment les membres de l’équipage de l’ISS.

L'astronaute de la NASA Jasmin Moghbeli, arrivé sur l'ISS en août dans le cadre de la mission Crew-7 de SpaceX, a capturé une incroyable photographie de l'éclipse depuis l'espace. L'image a été partagée par le Marshall Space Flight Center de la NASA en Alabama. Le tweet décrit comment l'équipage a regardé l'événement se dérouler depuis son point d'observation à 260 milles au-dessus de la Terre.

Les éclipses solaires annulaires se produisent lorsque l'orbite légèrement elliptique de la Lune la fait s'aligner parfaitement entre le Soleil et la Terre. Cependant, en raison de la position de la Lune par rapport à la Terre, elle ne peut pas couvrir entièrement le Soleil du point de vue des observateurs au sol. Il en résulte un anneau de lumière solaire, appelé « anneau de feu », entourant le centre sombre du soleil.

Les Nord-Américains peuvent s’attendre à une autre éclipse solaire dans moins de six mois. Le 8 avril 2024, une éclipse totale de Soleil se produira au-dessus du Mexique, des États-Unis et du Canada. Cet événement très attendu permettra aux observateurs du ciel d'assister au phénomène impressionnant de la Lune bloquant complètement le disque solaire. Pour plus d'informations sur l'éclipse de 2024, consultez notre guide complet de l'éclipse.

Définitions:

– Éclipse solaire : événement céleste au cours duquel la lune passe entre le soleil et la Terre, provoquant la projection d'une ombre par la lune sur la surface de la Terre.

– Éclipse solaire annulaire : type d’éclipse solaire dans laquelle la lune est à son point le plus éloigné de la Terre et ne couvre pas entièrement le soleil, créant un effet « anneau de feu ».

– Point de vue : position ou perspective à partir de laquelle quelque chose est observé ou considéré.

– Orbite elliptique : forme elliptique de la trajectoire d'un objet autour d'un autre objet en raison des forces gravitationnelles.

