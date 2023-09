L'astronaute Frank Rubio établit un nouveau record d'endurance aux États-Unis avec 371 jours dans l'espace

L'astronaute Frank Rubio a battu le record américain d'endurance en vol unique en passant 371 jours à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Cela dépasse le précédent record de 355 jours détenu par Mark Vande Hei. Rubio, ainsi que les cosmonautes Sergueï Prokopyev et Dmitri Petelin, devraient revenir sur Terre le 27 septembre après leur séjour prolongé dans l'espace.

Initialement prévu de revenir en mars, Rubio et ses coéquipiers ont dû rester sur l'ISS en raison d'une fuite de liquide de refroidissement dans leur ferry Soyouz MS-22. La fuite, probablement causée par un impact de micrométéoroïde, a contraint l'équipage à prolonger son séjour de six mois. En février, un Soyouz de remplacement non piloté a été lancé avec succès pour garantir que le calendrier de rotation des équipages russes reste sur la bonne voie.

Rubio a exprimé les défis liés au fait d'être loin de sa famille lors de leurs événements marquants, tels que les anniversaires et le départ de son fils à l'université, mais a félicité sa femme et ses enfants pour avoir bien géré la situation. Malgré les difficultés personnelles, Rubio s'est concentré sur son travail et a tiré le meilleur parti de la situation.

L'exploit de Rubio le rapproche du record du monde établi par le cosmonaute Valery Polyakov, qui a passé 437 jours et 18 heures à bord de la station spatiale russe Mir. Le prochain équipage qui remplacera Rubio et ses collègues comprendra Oleg Kononenko, Nikolai Chub et l'astronaute de la NASA Loral O'Hara, Kononenko et Chub prévoyant de passer un an sur l'ISS.

Source : L'Associated Press