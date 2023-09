L'astronaute de la NASA et les cosmonautes russes reviennent sur Terre après une mission spatiale d'un an

L'astronaute de la NASA Frank Rubio et deux cosmonautes russes sont rentrés sur Terre avec succès mercredi après avoir passé plus d'un an dans l'espace. Le séjour prolongé de Rubio a établi un nouveau record du plus long vol spatial américain.

Initialement prévu comme une mission de 180 jours, le séjour du trio sur la Station spatiale internationale (ISS) a été prolongé à 371 jours en raison de circonstances imprévues. Leur capsule Soyouz d'origine a été endommagée par des débris spatiaux, entraînant une perte de liquide de refroidissement et des problèmes de surchauffe. En conséquence, la capsule de remplacement Soyouz, lancée en février, a été utilisée pour leur retour sur Terre.

Le vol spatial record de Rubio a dépassé le précédent record d'endurance américain établi par Mark Vande Hei. Cependant, la Russie détient le record global avec une durée de 437 jours.

Au cours de leur séjour dans l’espace, les astronautes ont parcouru 157 millions de kilomètres et fait près de 6,000 XNUMX fois le tour de la Terre. Rubio, qui est médecin militaire et pilote d'hélicoptère, a exprimé la difficulté émotionnelle d'être loin de sa famille pendant une si longue période. Il a raté des étapes importantes, notamment celle de son aîné qui a terminé sa première année à l'Académie navale des États-Unis.

À leur retour, Rubio et ses collègues membres d'équipage ont été félicités par le nouveau commandant de la station spatiale, le Danois Andreas Mogensen, pour leur dévouement et leur persévérance. Rubio a souligné que serrer dans ses bras sa femme et ses enfants était sa priorité absolue maintenant qu'il était de retour sur Terre.

Alors que Rubio détient actuellement le record du vol spatial américain le plus long, la NASA n’a pas de projets immédiats pour des missions d’une durée d’un an. Le retour réussi de l'équipage marque une réussite importante dans l'exploration spatiale et met en évidence les défis auxquels sont confrontés les astronautes lors de séjours prolongés dans l'espace.

