Ce qui manquera le plus à l'astronaute de la NASA Frank Rubio dans la vie dans l'espace

L'astronaute de la NASA Frank Rubio est récemment revenu sur Terre après avoir passé un nombre record de 371 jours à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Au cours d'une séance de questions-réponses, Rubio a partagé ce qui lui manquerait le plus de la vie dans l'espace.

L’une des choses mentionnées par Rubio était l’expérience de flotter en microgravité. Il l'a décrit comme étant amusant, lui donnant l'impression d'être un petit enfant. Cependant, il a également reconnu le défi de travailler dans un tel environnement, car les objets ont tendance à flotter. Malgré les difficultés, la sensation d’apesanteur était quelque chose qu’il appréciait énormément.

Néanmoins, la chose la plus importante qui manquera à Rubio est la vue imprenable sur la Terre depuis l'espace. Il l'a décrit comme spectaculaire et unique, soulignant la possibilité de contempler notre planète à 250 milles d'altitude. Même pendant les jours ou les moments difficiles, le simple fait de regarder par la fenêtre pendant quelques secondes lui remonterait le moral.

Pour obtenir les meilleures vues, les astronautes visitent souvent le module Cupola, qui comporte sept fenêtres offrant une vue imprenable sur la Terre et au-delà. Certains astronautes, comme l'astronaute français Thomas Pesquet, planifient même leurs visites pour coïncider avec des survols d'éléments naturels époustouflants afin de capturer des images incroyables.

La mission spatiale de Rubio était initialement prévue pour six mois, mais a été prolongée en raison d'un problème avec le vaisseau spatial Soyouz qui l'a amené à l'ISS. Même si sa famille lui manquait, le temps supplémentaire lui permettait de profiter de plus de vues de la Terre et de flotter davantage qu'il ne l'avait initialement prévu.

Dans l'ensemble, l'expérience de Rubio met en valeur la joie de flotter en microgravité et la vue impressionnante de la Terre depuis l'espace. Ces éléments font sans aucun doute de la vie en orbite à bord de l’ISS une expérience unique et mémorable.

