L'astronaute Frank Rubio s'apprête à revenir sur Terre après une mission spatiale record

L'astronaute de la NASA Frank Rubio, qui détient le record américain du temps passé continu dans l'espace, devrait revenir sur Terre le 27 septembre, concluant une mission qui a duré plus d'un an à la Station spatiale internationale (ISS). Rubio, ainsi que deux cosmonautes russes, Sergueï Prokopyev et Dmitri Petelin, étaient initialement bloqués en orbite terrestre basse en raison d'une fuite de liquide de refroidissement lors de leur retour prévu, une capsule Soyouz amarrée à la station spatiale, en décembre 2022.

Pour résoudre ce problème, la NASA et l'agence spatiale russe Roscosmos ont prolongé de six mois l'expédition de l'équipage. Ils ont déterminé que la capsule qui fuyait n'était pas apte à ramener l'équipage à la maison, car elle présentait un risque de surchauffe lors de la rentrée dans l'atmosphère terrestre. En conséquence, l’équipage reviendra sur Terre dans une capsule Soyouz de remplacement envoyée vide.

Tout au long de sa mission spatiale prolongée, Rubio est resté en contact régulier avec sa famille et a pu compter sur le soutien de son équipage. Il a souligné l’importance de trouver un équilibre entre travail et détente pour maintenir sa santé mentale. La mission Rubio, qui a totalisé 371 jours consécutifs dans l'espace, a battu le précédent record américain établi par l'astronaute Mark Vande Hei en 2021.

Malgré la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine et les tensions géopolitiques, la NASA et Roscosmos ont poursuivi leurs efforts de collaboration sur l’ISS. L'équipage a bien accueilli la nouvelle de leur mission prolongée et le responsable du programme de la station spatiale de la NASA, Joel Montalbano, a évoqué en plaisantant la possibilité de voler dans de la glace en guise de récompense.

Rubio, médecin, a déclaré qu'il n'aurait pas accepté cette mission s'il avait su que cela l'éloignerait de sa famille pendant plus d'un an. Cependant, il a tiré le meilleur parti de son temps dans l'espace en menant des recherches sur la combustion, en participant à des études sur la santé humaine et en s'occupant d'espacer les tomates dans le cadre de son expérience scientifique préférée.

Pour assister au départ de Rubio de la station spatiale, les téléspectateurs peuvent se connecter à NASA TV sur le site Web de l'agence le 27 septembre. Le navire devrait quitter le quai de sa station spatiale à 3 h 51 HE, avec une couverture de l'atterrissage commençant à 6 h HE. .

Sources : NASA, Mashable