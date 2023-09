L'astronaute de la NASA Frank Rubio a établi un nouveau record du plus long séjour en microgravité d'un astronaute américain. Rubio, avec ses collègues russes Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin, ont été parachutés pour atterrir au Kazakhstan à bord de la capsule russe Soyouz MS-23. Initialement prévu pour une mission de six mois sur la Station spatiale internationale (ISS), le séjour de Rubio a été prolongé à 371 jours après la découverte d'une fuite de liquide de refroidissement sur son vaisseau spatial d'origine alors qu'il était amarré à l'ISS.

La mission de Rubio a marqué plusieurs premières : il s'agissait de son premier voyage dans l'espace depuis qu'il a rejoint le corps des astronautes de la NASA en 2017, et il est devenu le premier astronaute d'origine salvadorienne à se rendre en orbite terrestre basse. Dans une interview, Rubio a mentionné que s'il avait su que son séjour serait deux fois plus long, il aurait refusé la mission en raison d'engagements familiaux.

La coopération record entre les États-Unis et la Russie dans l'espace fait partie d'un accord de covoiturage entre la NASA et Roscosmos, l'agence spatiale russe, créé en 2022 au milieu de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cet arrangement garantit que les deux pays conservent l'accès à l'ISS en cas de problèmes liés au vaisseau spatial. Rubio et ses coéquipiers sont montés à bord du véhicule Soyouz MS-22 et sont arrivés sains et saufs à l'ISS.

Malgré les défis rencontrés au cours de sa mission, notamment une fuite de liquide de refroidissement causée par une micrométéorite ou des débris orbitaux, Rubio a exprimé sa gratitude à sa famille pour son soutien. À son retour sur Terre, Rubio subira une période de réajustement en raison des effets d’une exposition à long terme en microgravité. Cependant, il a hâte de découvrir la paix et la tranquillité de la Terre après le bourdonnement constant des machines dans l'espace.

Sources : AP, NASA