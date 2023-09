L'équipage du Soyouz MS-22/68S, composé du commandant Sergueï Prokopyev, du copilote Dmitri Petelin et de l'astronaute de la NASA Frank Rubio, se prépare à revenir sur Terre après une mission d'un an à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Initialement prévue pour un séjour de six mois, la mission de l'équipage a été prolongée en raison d'une fuite de liquide de refroidissement sur leur ferry d'origine.

L'équipage se détachera de l'ISS à 3 h 54 HAE et redescendra sur Terre. Le module d'équipage Soyouz devrait effectuer un atterrissage brutal près du Kazakhstan à 7 h 17 HAE. L'astronaute de l'Agence spatiale européenne Andreas Mogensen, qui a pris le commandement de l'ISS, a félicité l'équipage au départ pour sa résilience et son professionnalisme face à des défis inattendus.

Les membres de l'équipage au départ ont été félicités pour leur compétence, leur dévouement et leur travail acharné visant à maintenir l'état du navire et à assurer le succès de l'expédition ISS 70. L'équipage du Soyouz MS-23/69S, le commandant Oleg Kononenko, l'ingénieur de vol Nicolai Chub et la NASA l'astronaute Loral O'Hara, remplacera l'équipage sortant.

À son retour, l'équipage du Soyouz MS-22/68S aura passé au total 371 jours dans l'espace, ce qui en fera le vol le plus long de l'histoire spatiale américaine. Le record du vol spatial le plus long est détenu par le cosmonaute Valery Polyakov, qui a passé 438 jours à bord de la station spatiale russe Mir. Prokopyev, Petelin et Rubio occuperont la troisième place de la liste, derrière le cosmonaute à la retraite Sergei Avdeyev, qui a passé 380 jours à bord de Mir. Mark Vande Hei détient actuellement le record du vol américain le plus long précédent, passant 355 jours à bord de l'ISS.

