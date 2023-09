L'astronaute Frank Rubio réfléchit à son séjour d'un an sur la Station spatiale internationale

L'astronaute Frank Rubio, qui devrait revenir sur Terre après avoir passé un an à bord de la Station spatiale internationale (ISS), a récemment parlé aux journalistes de sa mission prolongée. Rubio a admis que si on lui avait demandé à l'avance s'il serait prêt à rester une année complète, il aurait probablement refusé en raison d'engagements familiaux. Cependant, une fois la formation commencée pour la mission de six mois, il s'est pleinement engagé à accomplir la tâche à accomplir, affirmant que c'était en fin de compte son travail d'astronaute de mener à bien la mission.

Au cours de son séjour d'un an, Rubio a raté plusieurs étapes familiales importantes, notamment la première année de sa fille à l'Académie navale américaine et la première année de son fils à West Point. Il a toutefois reconnu les sacrifices qui accompagnent ce travail, notamment lorsqu'il s'agit de maintenir une station spatiale occupée en permanence pendant plus de 23 ans.

En décembre de l’année dernière, un micrométéoroïde présumé a heurté leur vaisseau spatial Soyouz amarré, provoquant la rupture d’une conduite de liquide de refroidissement critique. En conséquence, Rubio et ses coéquipiers ont dû prolonger leur séjour de six mois supplémentaires le temps qu'un vaisseau spatial de remplacement soit lancé. Malgré cette prolongation inattendue, Rubio et sa famille avaient déjà accepté la situation et étaient prêts à faire les sacrifices nécessaires.

Rubio, ainsi que ses coéquipiers du Soyouz Sergei Prokopyev et Dmitri Petelin, reviendront sur Terre la semaine prochaine, marquant la fin de leur mission de 371 jours. Il s’agira du troisième vol le plus long de l’histoire spatiale et du plus long jamais réalisé par un astronaute américain.

Sources:

- NASA TV

– Article : « « Et c'est uniquement à cause de la famille » : un astronaute de la NASA revient sur sa longue année dans l'espace » par William Harwood, CBS News