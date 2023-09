Deux cosmonautes et un astronaute de la NASA reviennent sur Terre après un séjour d'un an dans l'espace

Deux cosmonautes et un astronaute de la NASA ont réussi à se détacher de la Station spatiale internationale tôt mercredi et ont commencé leur voyage de retour vers la Terre, marquant la fin du vol le plus long de l'histoire spatiale américaine. Les voyageurs spatiaux ont passé un total de 371 jours dans l'espace, dépassant la durée prévue de six mois.

Le vaisseau spatial Soyouz MS-69/23S, commandé par Sergueï Prokopyev avec le copilote Dmitri Petelin et l'ingénieur de vol de la NASA Frank Rubio, s'est détaché du module Prichal de la station spatiale à 3 h 55 HAE. Après s'être éloigné de la station spatiale, le vaisseau spatial a tiré ses fusées de freinage pendant environ quatre minutes et 39 secondes, ralentissant sa vitesse de 286 mph.

La phase de descente a commencé lorsque le vaisseau spatial a laissé tomber l’autre côté de son orbite profondément dans l’atmosphère. Le compartiment central de l'équipage, protégé par un bouclier thermique, est entré dans l'atmosphère à une altitude de 62 milles. Ensuite, le vaisseau spatial a déployé son parachute principal à six milles au-dessus de la surface de la Terre et a atterri dans les steppes du Kazakhstan à 7 h 17 HAE.

La mission a duré 370 jours, 21 heures et 22 minutes, couvrant un voyage s'étendant sur 5,936 157 orbites et XNUMX millions de milles. À son retour sur Terre, Rubio a exprimé son impatience de serrer dans ses bras sa femme et ses enfants et de profiter de la paix et de la tranquillité de son jardin.

Le séjour prolongé dans l'espace n'était pas planifié et résultait d'une fuite de liquide de refroidissement qui a désactivé leur ferry d'origine. Pour maintenir le calendrier de rotation des équipages russes sur la bonne voie, un vaisseau spatial de remplacement a été lancé, obligeant Prokopyev, Petelin et Rubio à rester dans l'espace pendant six mois supplémentaires. Malgré les défis et les étapes manquées, la famille de Rubio l'a soutenu tout au long de la mission.

Lors d'une cérémonie de passation de commandement, Sergueï Prokopyev, commandant de l'expédition 69 de l'ISS, a remis le commandement de la Station spatiale internationale à l'astronaute de l'Agence spatiale européenne Andreas Mogensen. Mogensen a félicité l'équipage au départ pour sa résilience et son professionnalisme face à des défis inattendus.

