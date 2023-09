Un astronaute de la NASA revient sur Terre après une mission spatiale record

L'astronaute de la NASA Frank Rubio a réussi son retour sur Terre après avoir passé plus d'un an dans l'espace. Rubio, avec ses collègues russes Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin, ont été parachutés pour atterrir au Kazakhstan à bord de la capsule russe Soyouz MS-23. Cela a marqué la fin d'un voyage inattendu pour Rubio, qui devait initialement passer six mois à bord de la Station spatiale internationale, mais qui a finalement passé un total de 371 jours dans l'espace en raison d'une fuite de liquide de refroidissement lors de son voyage initial.

Le séjour prolongé de Rubio a établi un nouveau record pour la durée la plus longue qu'un astronaute américain ait jamais passée en microgravité. Il est également devenu le premier Américain à passer une année civile entière en orbite. De plus, cette mission était le premier voyage dans l'espace de Rubio depuis sa sélection pour le corps des astronautes de la NASA en 2017, et il est devenu le premier astronaute d'origine salvadorienne à se rendre en orbite terrestre basse.

Dans une interview accordée à CNN, Rubio a déclaré que s'il avait su que son séjour à bord de la station spatiale serait deux fois plus long que prévu initialement, il aurait peut-être refusé la mission en raison d'événements familiaux importants. Désormais, Rubio devrait faire le voyage de retour depuis le site d'atterrissage au Kazakhstan, en s'envolant d'abord pour Karaganda avant de prendre un vol pour Houston.

Tout au long de la mission, Rubio et ses coéquipiers ont parcouru un total de 157.4 millions de kilomètres et effectué 5,963 XNUMX orbites autour de la Terre.

Source: CNN