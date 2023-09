L'astronaute de la NASA Frank Rubio établit un nouveau record américain de temps passé dans l'espace

By

L'astronaute de la NASA Frank Rubio a réalisé un exploit remarquable en battant le record américain du temps passé dans l'espace. Rubio a passé 371 jours impressionnants à bord de la Station spatiale internationale (ISS), dépassant le record précédent. Au cours de son séjour dans l'espace, Rubio a parcouru environ 157 millions de kilomètres et effectué 5,936 328 orbites autour de la Terre. Cette distance équivaut à environ XNUMX allers-retours vers la Lune.

La durée prolongée de Rubio dans l'espace n'était pas initialement prévue. Sa mission devait durer six mois, mais un accident vient modifier le déroulement de sa mission. En décembre, trois mois seulement après avoir atteint l'espace, la capsule russe Soyouz MS-22 qui transportait Rubio et deux cosmonautes russes a connu une fuite massive de liquide de refroidissement. Cela a suscité des inquiétudes de la part de la NASA et de l'agence spatiale russe Roscosmos quant à la sécurité de l'équipage à son retour.

En règle générale, les astronautes reviennent sur Terre dans la même capsule sur laquelle ils ont été lancés. Cependant, en raison de la fuite du liquide de refroidissement, Rubio et ses collègues d'équipage, Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin, ont dû attendre une mission de sauvetage. Ils ont regardé les autres équipages arriver et partir de l’ISS en attendant leur capsule de retour, le Soyouz MS-23, arrivée en février 2023.

Un mercredi matin, le trio a finalement quitté l'ISS à bord de la capsule Soyouz MS-23. Après avoir effectué deux brûlures pour créer une distance de sécurité, ils ont commencé leur voyage de retour vers la Terre. La capsule est rentrée avec succès dans l'atmosphère terrestre et a atterri au sud-est de Dzhezkazgan, au Kazakhstan.

L'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a salué les réalisations de Rubio, déclarant que son temps record dans l'espace contribue de manière significative à notre compréhension des missions spatiales de longue durée. Le service dévoué de Rubio et ses précieuses contributions scientifiques sur la Station spatiale internationale sont très appréciés par la NASA.

Avec le retour sain et sauf de Rubio et des membres de son équipage, la saga des fuites de liquide de refroidissement a pris fin, marquant une mission réussie pour la NASA et Roscosmos.

