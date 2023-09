L'astronaute de la NASA Frank Rubio revient sur Terre après une mission d'un an à la Station spatiale internationale

L'astronaute de la NASA Frank Rubio, ainsi que ses coéquipiers russes Sergueï Prokopyev et Dmitri Petelin, ont atterri avec succès au Kazakhstan après avoir accompli une mission record de 371 jours à la Station spatiale internationale (ISS). Cette mission constitue le vol spatial le plus long jamais entrepris par un astronaute américain.

Rubio, lieutenant-colonel de l'armée américaine, devait initialement passer six mois en orbite. Cependant, trois mois après le début de sa mission, le vaisseau spatial Soyouz à bord duquel il se trouvait a commencé à fuir du liquide de refroidissement en raison d'un impact micrométéoroïde. Pour assurer la sécurité de l'équipage, un Soyouz de remplacement a été envoyé vers l'ISS, prolongeant ainsi le séjour de Rubio dans l'espace de plus d'un an.

Lors de la dernière étape de leur voyage de retour sur Terre, Rubio et ses coéquipiers sont montés à bord du véhicule de retour Soyouz MS-23, se sont détachés de la station spatiale et sont descendus dans l'atmosphère terrestre. La capsule a atterri en toute sécurité dans les plaines du Kazakhstan, où une équipe de récupération russe les a rencontrés et les a aidés à sortir du vaisseau spatial.

Rubio a exprimé sa joie d'être de retour sur Terre et attend avec impatience de retrouver sa famille. Il a reconnu les défis liés à la réadaptation à la gravité terrestre après avoir passé si longtemps en microgravité. Les astronautes subissent souvent des modifications de leur masse osseuse et musculaire, une vue dégradée et un système immunitaire affaibli lors des vols spatiaux. Rubio s'attend à ce qu'il faille entre deux et six mois pour que son corps se réadapte complètement.

Alors que la NASA continue de surveiller le rétablissement de Rubio, les scientifiques rassembleront des données précieuses sur la façon dont les missions spatiales prolongées affectent le corps humain. Le retour réussi de Rubio renforce encore les efforts de collaboration entre la NASA et Roscosmos, permettant la poursuite du transport des astronautes vers et depuis l'ISS.

Sources:

– NASA/Bill Ingalls