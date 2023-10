L'astronaute de la NASA Frank Rubio réfléchit à son séjour prolongé dans l'espace

Lors d'une récente conférence de presse, l'astronaute de la NASA Frank Rubio a parlé de son séjour inattendu d'un an à la Station spatiale internationale (ISS). Rubio a expliqué qu'il a profité de son séjour prolongé pour évaluer ses performances et améliorer son efficacité. En réfléchissant à ses réalisations et aux points à améliorer, Rubio a pu s'améliorer dans son travail au fil du temps. Il a mentionné que l'aspect unique de sa situation était de pouvoir mettre en œuvre immédiatement les leçons qu'il avait apprises, sans avoir à attendre de futures missions.

Le séjour prolongé de Rubio dans l'espace est le résultat d'une fuite sur son vaisseau spatial russe Soyouz en décembre 2022. En conséquence, il a passé 371 jours consécutifs dans l'espace, battant un record américain de vols spatiaux. Aux côtés des cosmonautes russes Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin, Rubio est revenu sur Terre en toute sécurité en septembre 2023, six mois plus tard que prévu initialement.

Rubio a également commenté les récentes fuites de liquide de refroidissement sur l'ISS. En plus de la fuite de son vaisseau spatial Soyouz, il y a eu deux autres incidents au cours de l'année écoulée. Un vaisseau spatial cargo Progress a également connu une fuite au cours de sa mission, et une fuite de liquide de refroidissement dans le module Nauka s'est produite tout récemment. Bien que Rubio n'ait pas donné de détails précis sur l'incident le plus récent, il a souligné le dévouement des contrôleurs de mission à Houston et à Moscou pour analyser et comprendre les causes profondes de ces fuites.

Malgré les défis et les incidents inattendus survenus pendant son séjour dans l'espace, Rubio a souligné le soutien et l'amour que lui et sa famille avaient reçus de la communauté. Les difficultés ont été relativisées par son expérience militaire et sa conscience des autres qui ont connu des conditions plus exigeantes en servant leur pays.

Pendant son séjour dans l’espace, Rubio a également eu des moments de légèreté. Il a mentionné la perte d'une tomate naine zippée qui s'est envolée de manière inattendue. Bien qu'il ait passé plusieurs heures à le chercher, il a reconnu la probabilité qu'il ait été desséché et éliminé. Rubio espère toujours que quelqu'un trouvera un jour la tomate comme un petit souvenir ratatiné de son séjour dans l'espace.

En conclusion, le séjour prolongé de Rubio dans l'espace lui a permis de réfléchir à ses performances et d'apporter des améliorations. Malgré les défis, il a bénéficié du soutien de la communauté et a trouvé des moments d’humour et de plaisir au milieu des incidents inattendus.