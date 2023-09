L'astronaute de la NASA Frank Rubio revient sur Terre après un vol spatial record

Dans une odyssée spatiale historique, l'astronaute de la NASA Frank Rubio et deux cosmonautes russes sont revenus avec succès sur Terre après un séjour inopinément prolongé dans l'espace. La mission prolongée de Rubio a marqué une étape importante puisqu'il a battu le précédent record du plus long vol spatial américain.

Initialement prévu pour une mission de 180 jours à bord de la Station spatiale internationale (ISS), Rubio et ses collègues cosmonautes ont rencontré une série de défis inattendus qui ont prolongé leur séjour au-delà de la durée prévue. Ces problèmes sont survenus lorsque leur première capsule Soyouz a été heurtée par des débris spatiaux, entraînant une brèche dans le radiateur et mettant en péril le système de refroidissement du vaisseau spatial.

Les ingénieurs ont pris la décision difficile de renvoyer la capsule endommagée sur Terre vide pour éviter une éventuelle surchauffe de l’électronique. L’équipe a ensuite dû attendre le lancement d’une capsule Soyouz de remplacement avant de pouvoir revenir en toute sécurité. Cette capsule de remplacement, transportant Rubio, Prokopyev et Petelin, a été lancée en février.

Le séjour prolongé de Rubio dans l'espace a non seulement aidé la NASA à établir un nouveau record américain d'endurance spatiale, mais a également attiré l'attention internationale. Sa mission de 371 jours constitue une réalisation remarquable dans l'histoire de l'exploration spatiale américaine, dépassant le précédent record de 355 jours détenu par Mark Vande Hei. Cependant, la Russie détient toujours le record mondial du vol spatial le plus long, avec une mission de 437 jours réalisée au milieu des années 1990.

À leur retour sain et sauf sur Terre, Rubio et ses collègues astronautes ont été accueillis par les applaudissements et l'appréciation de la communauté spatiale internationale. Le Danois Andreas Mogensen, le nouveau commandant de l'ISS, a exprimé ses sentiments les plus sincères, reconnaissant leur dévouement et l'importance de retrouver leurs familles.

