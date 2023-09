L’équipage de la Station spatiale revient sur Terre après une année record en orbite

Le commandant sortant de la station spatiale Sergueï Prokopyev et ses deux coéquipiers du Soyouz, le copilote Dmitri Petelin et l'astronaute de la NASA Frank Rubio, ont terminé leur mission d'un an à bord de la Station spatiale internationale (ISS), marquant le vol le plus long de l'histoire spatiale américaine. Initialement prévue pour un séjour de six mois, la mission du trio a été prolongée en raison d'une fuite de liquide de refroidissement sur leur vaisseau spatial Soyouz d'origine. Ils ont été rejoints par un équipage de remplacement en février pour garantir que le calendrier de rotation des équipages russes reste sur la bonne voie.

Mercredi, l'équipage s'est détaché avec succès de l'ISS et est retourné sur Terre. Le module d'équipage Soyouz, équipé d'un grand parachute, a atterri près de la ville de Dzhezkazgan au Kazakhstan, plus d'un an après son arrivée initiale à l'ISS.

Lors d'une cérémonie de passation de commandement, le commandant sortant Prokopyev a remis le contrôle de l'ISS à l'astronaute de l'Agence spatiale européenne Andreas Mogensen. Mogensen a félicité l'équipage pour sa résilience, son professionnalisme et son dévouement tout au long de sa mission prolongée. Il les a remerciés pour leur travail acharné visant à entretenir la station et à préparer la prochaine expédition avec succès.

Les membres de l'équipage de retour sont remplacés par un nouveau groupe d'astronautes, dont l'astronaute de la NASA Loral O'Hara, arrivé à l'ISS à la mi-septembre. La réussite de cette mission porte le temps total passé dans l'espace par Prokopyev à 568 jours au cours de ses deux vols.

Même si cette mission établit un nouveau record du plus long vol spatial américain, elle reste en deçà du record global détenu par le cosmonaute Valery Polyakov, qui a passé 438 jours à bord de la station spatiale russe Mir en 1994-1995. Prokopyev, Petelin et Rubio occupent désormais la troisième place sur la liste, derrière le cosmonaute à la retraite Sergei Avdeyev.

