L'astronaute de la NASA Tracy Caldwell Dyson rejoindra l'équipage russe pour la mission spatiale 2024

L'astronaute de la NASA Tracy Caldwell Dyson a été annoncée comme membre de l'équipage de la mission du vaisseau spatial MS-25 Soyouz, dont le lancement est prévu en mars 2024. Il s'agira du troisième voyage en orbite de Dyson, et elle sera rejointe par le cosmonaute de Roscosmos Oleg Novitskiy et la Biélorussie. Marina Vasilevskaya, participante au vol spatial. La mission devrait durer six mois, et Dyson reviendra sur Terre à l’automne 2024.

L'accord entre la NASA et Roscosmos permet la création d'équipages intégrés, garantissant ainsi la présence de membres correctement formés à bord de la Station spatiale internationale (ISS) pour la maintenance et les sorties dans l'espace. Il fournit également des plans d'urgence en cas de problèmes avec l'équipage du vaisseau spatial ou d'urgences nécessitant un retour rapide sur Terre.

Les précédentes excursions spatiales de Dyson comprennent une mission de 12 jours sur le STS-118 de la navette spatiale Endeavour en 2007, ainsi qu'un séjour de 174 jours en tant qu'ingénieur de vol pour l'Expédition 23/24 en 2010. Elle a également effectué trois sorties extravéhiculaires d'urgence en 2010 pour réparer un module de pompe défectueux.

Novitskiy, qui est déjà allé trois fois dans l'espace, et Vasilevskaya, qui sera le premier Biélorusse dans l'espace, feront également partie de la mission MS-25. Novitskiy a accumulé 531 jours en orbite et a même participé au tournage d'un film spatial russe intitulé « The Challenge » sur l'ISS en 2021.

L'inclusion de membres d'équipage de différents pays souligne l'importance de la collaboration internationale dans l'exploration spatiale. Alors que la NASA et Roscosmos poursuivent leur partenariat, la mission devrait faire progresser la recherche scientifique et les progrès sur l’ISS.

Source : NASA, TASS