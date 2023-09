La capsule spatiale de la NASA renvoie avec succès le plus grand échantillon de sol d'astéroïde

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA a réussi à restituer le plus grand échantillon de sol jamais collecté sur un astéroïde. La capsule en forme de boule de gomme, libérée du vaisseau mère lors de son passage près de la Terre, a été parachutée dans le désert de l'Utah et a atterri dans une zone désignée. C’est la troisième fois qu’un échantillon d’astéroïde est renvoyé sur Terre pour analyse, et c’est de loin le plus gros échantillon jamais réalisé. L’échantillon a été collecté sur l’astéroïde Bennu en octobre 2020.

Bennu est un astéroïde géocroiseur riche en carbone mesurant 500 mètres de diamètre. Il est considéré comme une relique des premiers temps du système solaire et contient des indices précieux sur les origines et le développement de planètes rocheuses comme la Terre. L’échantillon prélevé sur Bennu pourrait même contenir des molécules organiques nécessaires à l’émergence de la vie. Cette hypothèse est étayée par des échantillons antérieurs collectés sur l'astéroïde Ryugu par la mission japonaise Hayabusa2.

OSIRIS-REx a été lancé en 2016 et a atteint Bennu en 2018. Il a passé deux ans en orbite autour de l'astéroïde avant de collecter un échantillon du matériau meuble de la surface avec son bras robotique. Le vaisseau spatial a quitté Bennu en 2021 pour son voyage de retour vers la Terre, frappant la haute atmosphère à 35 fois la vitesse du son. La capsule a enduré des températures allant jusqu'à 5,000 XNUMX degrés Fahrenheit lors de sa descente, avant d'atterrir en toute sécurité dans le désert de l'Utah.

Une fois récupéré, l’échantillon sera conservé dans une « salle blanche » pour un premier examen. Il sera ensuite transporté au Johnson Space Center de la NASA à Houston, où il sera ouvert et divisé en spécimens plus petits pour être distribués aux scientifiques de 60 laboratoires à travers le monde. Pendant ce temps, la partie principale du vaisseau spatial devrait poursuivre son voyage pour explorer un autre astéroïde géocroiseur, Apophis.

Cette mission historique représente une avancée significative dans notre compréhension des débuts du système solaire et du potentiel de vie au-delà de la Terre.

Sources:

– Reuters : [titre source]

– NASA : [titre source]

– Hindustan Times : [titre source]