L'hélicoptère Ingenuity établit un nouveau record de vitesse sol sur Mars

By

L'hélicoptère Ingenuity de la NASA a atteint un nouveau record de vitesse sol lors de l'un de ses récents vols à la surface de Mars. Le petit hélicoptère a atteint une vitesse de 22 mph (10 m/s) pendant 121 secondes, dépassant son précédent record de 17.8 mph (8 m/s) pendant 124.18 secondes.

Depuis son déploiement sur Mars, l’hélicoptère Ingenuity repousse les limites du vol sur une autre planète. Avec un total de 62 vols, la NASA s'attend à ce que d'autres records soient battus à l'avenir.

Lors de son 62e vol, Ingenuity a parcouru une distance de 880 pieds horizontalement et a atteint une altitude maximale de 59 pieds. Le vol a duré 121.1 secondes et s'est déroulé en direction nord-est.

La mission principale d'Ingenuity est de capturer des images de la surface martienne et de les transmettre au siège de la NASA. Ces images sont ensuite analysées pour identifier d'éventuelles opportunités scientifiques et tracer une trajectoire favorable au rover Perseverance, le compagnon de l'hélicoptère.

Les réalisations révolutionnaires d'Ingenuity sur Mars mettent en valeur les progrès de la technologie aérospatiale et ouvrent la voie à l'exploration future de la planète rouge. À chaque vol, la NASA rassemble des données et des informations précieuses qui contribuent à notre compréhension de Mars et de son potentiel pour la vie.

Sources:

– Journal de vol Ingenuity de la NASA

– Crédit image : NASA