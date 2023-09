La NASA annonce un appel d'offres d'un milliard de dollars pour un vaisseau spatial destiné à mettre hors service la station ISS d'ici 1

By

La NASA a récemment annoncé un appel d'offres d'un milliard de dollars pour la construction d'un vaisseau spatial visant à faire descendre la Station spatiale internationale (ISS) dans l'atmosphère terrestre d'ici 1. Cette décision intervient alors que l'ISS approche de la fin de sa durée de vie opérationnelle et est jugée inadaptée à usage ultérieur. L'appel d'offres est ouvert aux soumissionnaires internationaux, impliquant potentiellement un effort de collaboration entre plusieurs pays.

L'objectif du déclassement de l'ISS est d'assurer l'élimination sûre de la station, en évitant les dangers potentiels tels que les débris spatiaux. Actuellement, l’ISS se trouve sur une orbite terrestre basse et si elle est laissée sans surveillance, elle pourrait présenter des risques pour les futures missions spatiales. En l'entraînant dans l'atmosphère terrestre, le vaisseau spatial permettra une rentrée contrôlée, désintégrant ainsi la station.

Le vaisseau spatial sélectionné devra avoir les capacités nécessaires pour opérer dans l’espace pendant une période prolongée, permettant un processus de désorbitation progressif. Cela inclut la possibilité de s'amarrer en toute sécurité à l'ISS, d'attacher un module de propulsion et d'effectuer des manœuvres contrôlées pour faire tomber la station.

Le déclassement de l’ISS constitue une étape majeure pour l’avenir de l’exploration spatiale. Il ouvre la voie au développement de nouvelles stations spatiales et à l’utilisation de technologies avancées. La NASA vise à se concentrer sur l’exploration de la Lune, de Mars et au-delà, avec des plans pour le programme Artemis et de futures missions avec équipage dans l’espace lointain.

L'appel d'offres présente une opportunité importante pour les agences spatiales, les entreprises aérospatiales et les collaborations internationales. Cela offre non seulement l’opportunité de contribuer à l’avenir de l’exploration spatiale, mais démontre également l’importance d’une gestion responsable des débris spatiaux.

