La NASA et SpaceX collaborent dans le cadre d'une mission d'exploration de la psyché d'un astéroïde métallique

La NASA s'associe à SpaceX dans un projet ambitieux visant à lancer un vaisseau spatial vers l'astéroïde métallique Psyché. Découverte dans les années 1800 et nommée d'après la déesse grecque de l'âme, Psyché tourne autour du soleil entre Mars et Jupiter. La mission, également nommée Psyché, devrait être lancée le 12 octobre 2023 et atteindre l'astéroïde en juillet 2029.

Mesurant environ 173 milles à son point le plus large, Psyché est l’un des plus gros astéroïdes de notre système solaire. Contrairement à la plupart des astéroïdes composés de roche ou de glace, les scientifiques pensent que Psyché est constitué de fer et de nickel, semblables au noyau de la Terre. L’exploration de Psyché pourrait fournir des informations précieuses sur la formation des planètes telluriques et mettre en lumière les violentes collisions et les processus d’accumulation de matière qui ont façonné notre propre planète.

Le vaisseau spatial Psyche de la NASA, hébergé au Kennedy Space Center de l'agence en Floride, voyagera à bord d'une fusée SpaceX Falcon Heavy. Le vaisseau spatial passera deux ans en orbite autour de Psyché, capturant les toutes premières images de l’astéroïde et collectant des données pour améliorer notre compréhension de la Terre et d’autres planètes rocheuses.

Les spéculations abondent selon lesquelles Psyché pourrait contenir une abondance de métaux précieux, d'une valeur estimée à 8,000 XNUMX quintillions de livres sterling. La possibilité de disposer de cette vaste mine de ressources a alimenté un enthousiasme accru à l’égard de la mission. Cependant, l’objectif premier reste l’exploration scientifique et l’acquisition de connaissances sur les origines de notre système solaire.

Il est de la plus haute importance que la mission, si elle réussit, nous permettra d’explorer une formation planétaire composée de noyaux de fer. Cette opportunité sans précédent d’examiner Psyché de près pourrait révéler des informations précieuses sur l’intérieur des planètes telluriques qui ne peuvent être obtenues par d’autres moyens.

– [Image : NASA/JPL-Caltech/ASU/SWNS]

– [Image : NASA/Frank Michaux/SWNS]

– [Image : NASA/JPL-Caltech/ASU/SWNS]