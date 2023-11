L'avenir de l'exploration spatiale : des satellites en bois pour un univers plus vert

Des scientifiques de la NASA et de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA) unissent leurs forces pour révolutionner les voyages spatiaux avec le lancement du tout premier satellite en bois au monde, bien nommé LignoSat. Ce projet révolutionnaire vise à rendre l’exploration spatiale plus respectueuse de l’environnement, marquant ainsi une étape importante vers un univers plus vert.

Le LignoSat, de la taille d'une tasse à café, est construit en bois de magnolia. Bien que le bois puisse sembler un choix non conventionnel pour les missions spatiales, il possède des qualités uniques qui en font un matériau idéal et écologique pour les satellites. Le bois ne prend pas feu et ne se décompose pas dans le vide de l’espace. Cependant, lorsqu’il rentre dans l’atmosphère terrestre, il se transforme en fines cendres, ne laissant aucun résidu nocif derrière lui.

Plus tôt cette année, des échantillons de bois ont été testés sur la Station spatiale internationale (ISS), confirmant que le satellite d'essai est prêt à être lancé. Malgré les conditions difficiles de l’espace, notamment les variations extrêmes de température et l’exposition aux rayons cosmiques et aux particules solaires pendant dix mois, les échantillons de bois sont restés structurellement intacts. Il n’y avait aucun signe de fissuration, de déformation, d’écaillage ou de dommage de surface, démontrant la durabilité du bois en tant que matériau viable pour l’exploration spatiale.

Le processus de sélection impliquait de tester trois types de bois – magnolia, cerisier et bouleau – sur l'ISS. Après un examen attentif, le magnolia a été choisi en raison de sa résilience et de sa faible susceptibilité à se fendre ou à se briser pendant le processus de fabrication. Cette décision garantit la réussite de la construction et du déploiement de satellites en bois à l’avenir.

La motivation derrière l’utilisation de satellites en bois va au-delà du respect de l’environnement. Actuellement, l’orbite terrestre est encombrée de plus de 9,300 XNUMX tonnes de débris spatiaux, principalement constitués d’objets métalliques brillants comme le titane et l’aluminium. Ces débris spatiaux contribuent à la pollution lumineuse, rendant difficile l’observation des événements célestes. De plus, les capsules spatiales métalliques présentent des coûts financiers et des risques pour la Station spatiale internationale et les vaisseaux spatiaux avec équipage. Les satellites en bois offrent une solution potentielle à ces défis, car ils sont moins dangereux à leur rentrée.

Parallèlement à LignoSat, la société finlandaise Arctic Astronautics a développé le WISA Woodsat, un nanosatellite doté de panneaux de surface en contreplaqué revêtu. Ce satellite à plus petite échelle vise à tester la durabilité du contreplaqué dans des conditions spatiales, explorant ainsi la viabilité des matériaux en bois pour les futures missions spatiales.

Le lancement de satellites en bois représente un changement de paradigme dans l’exploration spatiale, combinant pratiques durables et innovation scientifique. Ces satellites respectueux de l’environnement ont le potentiel de minimiser les débris spatiaux et de réduire la pollution lumineuse, ouvrant ainsi la voie à une vision plus claire de l’univers tout en protégeant notre planète.