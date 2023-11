La NASA et l'ISRO se préparent à une mission collaborative NISAR pour étudier le changement climatique sur Terre

La NASA et l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) unissent leurs forces pour lancer la mission NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR) en 2024. Cette mission conjointe vise à étudier le changement climatique sur Terre et le cycle mondial du carbone tout en évaluant les catastrophes naturelles et leur impact. à la surface de la planète.

La mission NISAR utilisera un observatoire en orbite terrestre basse (LEO) et deux fréquences radar pour cartographier et mesurer la surface de la Terre, fournissant ainsi des données cruciales sur les calamités naturelles telles que les tremblements de terre et les changements à la surface de la Terre. Grâce à ses opérations, la mission NISAR répondra aux préoccupations liées au changement climatique et améliorera la réponse aux catastrophes.

Lors d'une récente interaction avec les médias, Phil Barela, chef de projet NASA NISAR, a partagé les progrès de la mission collaborative. Barela a déclaré que la mission NISAR devrait être lancée au premier trimestre 2024, après une série de tests en cours pour garantir son succès. Ces tests comprennent des tests de performances sur les radars et l'électronique des engins spatiaux, ainsi qu'un test de vibration crucial.

Une fois tous les tests nécessaires terminés, la mission NISAR sera lancée depuis le centre spatial Satish Dhawan à Sriharikota. Le lanceur de satellite géosynchrone (GSLV) Mark-II de l'ISRO fournira le support de lancement nécessaire à la mission.

La mission NISAR durera trois ans et étudiera les zones humides et la surface couverte de glace de la Terre tous les 12 jours. Cette collecte de données débutera après une période de mise en service du satellite de 90 jours, au cours de laquelle les systèmes du satellite seront soigneusement évalués.

Cette mission collaborative met en valeur l'implication croissante de l'ISRO auprès des agences spatiales internationales. En plus de son partenariat avec la NASA, l'ISRO collabore également avec la JAXA sur la mission Chandrayaan-4.

Le lancement de la mission NISAR en 2024 consolide l'engagement de la NASA et de l'ISRO dans l'étude du changement climatique sur Terre et l'amélioration des capacités de réponse aux catastrophes. Grâce à leurs efforts conjoints, des informations précieuses sur les changements environnementaux de la planète seront obtenues, contribuant ainsi à un avenir plus durable.