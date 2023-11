L'ISRO et la NASA collaborent sur la mission NISAR : débloquer des informations sur les écosystèmes terrestres

By

Dans le cadre d'un développement passionnant pour le domaine de l'exploration et de la recherche spatiales, l'ISRO et la NASA ont uni leurs forces dans un projet ambitieux appelé mission NISAR. Phil Barela, chef de projet de la NASA NISAR, a récemment révélé que le lancement devrait avoir lieu au plus tôt en janvier 2024 depuis le centre spatial Satish Dhawan situé à Sriharikota, en utilisant le lanceur de satellite géosynchrone Mark-II de l'ISRO.

L'objectif principal de la mission NISAR est d'étudier les régions terrestres et couvertes de glace tous les 12 jours sur une période de trois ans. L'objectif est d'acquérir une compréhension globale des écosystèmes terrestres, y compris des facteurs cruciaux tels que la masse de glace, l'élévation du niveau de la mer, la biomasse végétale et d'autres risques naturels. Ces données seront essentielles pour analyser les évolutions de ces écosystèmes et étudier les impacts du changement climatique.

Pour assurer le succès de la mission, plusieurs tests cruciaux sont à venir, notamment ceux liés aux vibrations. Des tests de vibration continus et des tests de performances supplémentaires, y compris des tests de batterie et de simulation, sont nécessaires pour garantir la fonctionnalité du système.

Le Dr Laurie Leshin, directrice du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a exprimé sa confiance dans le projet NISAR, déclarant qu'il surpassera tous les efforts antérieurs dans ce domaine. Les capacités sans précédent de la mission permettront d'observer les changements survenus sur Terre sur des échelles de temps pluriannuelles, offrant ainsi un nouveau niveau de compréhension.

Si la mission s'avère réussie, la durée de la mission NISAR peut être prolongée au-delà des trois années initiales. Cette collaboration entre l'ISRO et la NASA démontre un effort commun extraordinaire en faveur de la coopération internationale, dans le but de faire progresser considérablement notre compréhension de la dynamique de la Terre, des processus naturels et des impacts du changement climatique.

QFP

Quel est l’objectif principal de la mission NISAR ?

L'objectif principal de la mission NISAR est d'étudier les régions terrestres et couvertes de glace tous les 12 jours, fournissant ainsi des données précieuses pour analyser les changements dans les écosystèmes terrestres et étudier les impacts du changement climatique. Quelle est la date prévue de lancement de la mission NISAR ?

Le lancement de la mission NISAR devrait avoir lieu au plus tôt en janvier 2024. Existe-t-il une possibilité de prolonger la mission NISAR au-delà de trois ans ? Si la mission NISAR réussit, il est possible de prolonger sa durée au-delà des trois années initiales.