Nouvel article : Les astronautes de la NASA effectuent leur première sortie dans l'espace pour des travaux de maintenance

Les astronautes de la NASA Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara sont entrés dans l'histoire aujourd'hui en embarquant pour leur toute première sortie dans l'espace à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS) pour des travaux de maintenance. Ce moment historique marque la 12e sortie dans l'espace à l'ISS cette année et devrait durer près de 7 heures.

Au cours de la sortie dans l'espace, les astronautes retireront le matériel de communication radio et échangeront le matériel permettant aux panneaux solaires de l'ISS de suivre le Soleil. Ces travaux de maintenance vitaux assurent le fonctionnement continu et l’efficacité du laboratoire en orbite.

Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara sont tous deux membres de l'Expédition 70, qui a débuté en septembre de cette année. Avant la sortie dans l'espace, les astronautes ont subi des examens médicaux standard pour garantir leur état de santé et leur préparation à la tâche à accomplir. Ils ont été assistés par leur collègue astronaute Mogensen, qui a effectué des contrôles de température, de tension artérielle, de pouls et de respiration.

Pour regarder la sortie dans l'espace en direct, les téléspectateurs peuvent se connecter à NASA TV ou à la chaîne YouTube de la NASA. La couverture débutera à 6h30 HE pour ceux des États-Unis, tandis que les téléspectateurs indiens pourront suivre l'action à 4h00, heure normale de l'Inde, sur la chaîne YouTube de la NASA.

Cette sortie dans l'espace représente non seulement une étape importante pour les astronautes impliqués, mais souligne également l'engagement et le dévouement continus de la NASA pour maintenir et améliorer les fonctionnalités de l'ISS. Alors que nous continuons à explorer les profondeurs de l’espace, ces travaux de maintenance deviennent cruciaux pour assurer le succès des futures missions et la poursuite des progrès de l’exploration spatiale habitée.

