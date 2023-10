La NASA imprime et teste avec succès la buse d’un moteur de fusée pour des missions dans l’espace lointain

La NASA a franchi une étape importante dans la fabrication additive en imprimant et en testant avec succès en 3D une nouvelle tuyère de moteur de fusée dans le cadre de son projet RAMFIRE. RAMFIRE, qui signifie Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution, est financé par la Direction des missions de technologie spatiale (STMD) de la NASA. Le projet vise à faire progresser la fabrication additive et à développer de nouveaux systèmes de propulsion pour les futures missions dans l'espace lointain de la NASA.

En collaboration avec le développeur de matériaux Elementum 3D, les ingénieurs de la NASA du Marshall Space Flight Center ont créé un aluminium soudable connu sous le nom d'A6061-RAM2. Cette variante en aluminium possède les propriétés de résistance à la chaleur nécessaires pour être utilisée dans les moteurs de fusée. En imprimant en 3D la buse en une seule pièce, le temps de fabrication est considérablement réduit par rapport aux buses fabriquées traditionnellement, qui peuvent nécessiter jusqu'à 1,000 XNUMX pièces assemblées individuellement.

La buse RAMFIRE imprimée en 3D intègre de petits canaux internes pour refroidir la buse pendant les opérations et empêcher sa fonte. Sa légèreté permet la production de composants à haute résistance, permettant des missions dans l’espace lointain transportant des charges utiles plus lourdes. Ceci est crucial pour l'initiative Moon to Mars de la NASA, qui vise à établir une présence humaine à long terme sur la Lune et, à terme, à envoyer des missions humaines sur Mars.

La buse RAMFIRE a subi des tests rigoureux à feu chaud, y compris différentes configurations de carburant, dans la zone d'essai Est de Marshall. Les tests ont démontré que la buse imprimée en 3D peut fonctionner efficacement dans des environnements exigeants de l’espace lointain et résister aux charges thermiques, structurelles et de pression. La buse est également partagée avec des acteurs commerciaux et universitaires, des entreprises aérospatiales évaluant le nouvel alliage d'aluminium et le processus d'impression 3D pour diverses applications.

Cette réalisation de la NASA illustre le recours croissant à la fabrication additive dans la production de composants de moteurs de fusée. D'autres sociétés, telles que AMCM et Agile Space Industries, utilisent également des technologies d'impression 3D pour fabriquer des chambres de combustion et des pièces critiques de fusées. Ces progrès dans la fabrication additive sont cruciaux pour l’avenir de l’exploration spatiale et le développement de systèmes de propulsion avancés.

Sources:

– La NASA imprime et teste avec succès une nouvelle buse de moteur de fusée pour les missions dans l’espace lointain (article source)

– Centre de vol spatial Marshall de la NASA

– Élémentum 3D

– Projet RAMFIRE (Fabrication Additive Réactive pour la Quatrième Révolution Industrielle)

– Variante en aluminium A6061-RAM2

– Technologie d’impression 3D dans la fabrication de moteurs de fusée

– Imprimante 3D à fusion sur lit de poudre à faisceau laser métallique (PBF-LB) d'AMCM pour la production de fusées spatiales

– Utilisation par Agile Space Industries de la poudre Ni625 pour l'impression 3D de pièces de fusée spatiale