De nouvelles voies pour des tâches efficaces d’intelligence artificielle et de mémoire

Dans une étude révolutionnaire publiée dans Nature Communications, des chercheurs de l’Université de Sydney et de l’Université de Californie ont démontré le succès d’un réseau neuronal physique qui apprend et se souvient « à la volée », d’une manière similaire à la fonction synapse du cerveau. En émulant le comportement des neurones, le réseau de nanofils offre un potentiel de développement d’une intelligence artificielle économe en énergie, capable d’effectuer des tâches complexes d’apprentissage et de mémoire du monde réel.

Les réseaux de nanofils sont constitués de minuscules fils dont le diamètre se mesure en milliardièmes de mètre. Ces fils s’auto-organisent selon des motifs ressemblant au jeu populaire « Pick Up Sticks », agissant comme une simulation des réseaux neuronaux présents dans le cerveau humain. Grâce à l'utilisation d'algorithmes simples qui répondent aux changements de résistance électronique, ces réseaux peuvent effectuer des tâches de mémoire et d'apprentissage. Ce concept, connu sous le nom de « commutation de mémoire résistive », imite les changements de conductivité qui se produisent dans les synapses de notre cerveau.

L'auteur principal Ruomin Zhu, doctorant au Nano Institute et à la School of Physics de l'Université de Sydney, explique que cette étude démontre comment les réseaux de nanofils peuvent traiter des données dynamiques en continu. En reconnaissant et en mémorisant des séquences d'impulsions électriques représentant des images, le réseau démontre sa capacité à apprendre et à s'adapter à l'évolution des informations en temps réel.

La chercheuse directrice, la professeure Zdenka Kuncic, compare la tâche de mémoire effectuée par le réseau à la mémorisation d'un numéro de téléphone. Cette étude a également testé les capacités de reconnaissance d'images du réseau, atteignant un taux de réussite de 93.4 % dans l'identification d'images à partir de la base de données de chiffres manuscrits du MNIST. Cette avancée permet au réseau neuronal d’apprendre et de mémoriser des données en constante évolution, évitant ainsi le besoin de stocker de grandes quantités d’informations en mémoire et d’économiser de l’énergie.

Le traitement des informations en ligne offre plusieurs avantages, notamment lorsqu’il s’agit de données diffusées en continu. Les modèles d’apprentissage automatique nécessitent une adaptabilité en temps réel, pour laquelle les réseaux de neurones artificiels actuels ne sont pas optimisés. En exploitant la capacité d'apprentissage en ligne du réseau neuronal nanofilaire, les chercheurs ont ouvert la voie à de futurs progrès en matière d'intelligence artificielle et de tâches de mémoire efficaces.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qu’un réseau de nanofils ?

R : Un réseau de nanofils est un ensemble de minuscules fils disposés selon des motifs qui imitent les réseaux neuronaux présents dans le cerveau humain.

Q : Qu’est-ce que la commutation de mémoire résistive ?

R : La commutation de mémoire résistive fait référence aux changements de conductivité électrique qui se produisent aux jonctions où les nanofils se chevauchent, de la même manière que fonctionnent les synapses de notre cerveau.

Q : Quelles ont été les tâches réalisées dans le cadre de cette étude ?

R : Le réseau a été formé pour reconnaître et mémoriser des séquences d'impulsions électriques représentant des images et a atteint un taux de réussite de 93.4 % dans l'identification correcte des images de test. Il effectuait également des tâches de mémoire impliquant le rappel de séquences comportant jusqu'à huit chiffres.

Q : Quel est l’avantage de traiter des informations en ligne ?

R : Le traitement des informations en ligne permet une adaptabilité en temps réel, ce qui est crucial lorsqu'il s'agit de flux de données en constante évolution. Il élimine le besoin de stocker de grandes quantités d’informations en mémoire, économisant ainsi de l’énergie.

Q : Quelles sont les applications potentielles de cette recherche ?

R : Cette recherche ouvre de nouvelles possibilités pour développer des systèmes d’intelligence artificielle efficaces, capables d’effectuer des tâches complexes d’apprentissage et de mémoire du monde réel.