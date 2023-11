Les nano-ingénieurs utilisent l'ADN pour créer de nouveaux quasi-cristaux

Les nano-ingénieurs ont réalisé un exploit révolutionnaire en créant des quasi-cristaux, des matériaux à structure unique, à l'aide d'ADN et de nanoparticules. Traditionnellement, les cristaux présentent une structure répétitive, tandis que les quasi-cristaux présentent des motifs non répétitifs. Cet agencement atypique confère aux quasi-cristaux des propriétés exceptionnelles, telles qu'un comportement électronique non conventionnel, une absorption distincte de la chaleur et de la lumière et des surfaces d'une dureté ou d'un caractère glissant extrême.

L'équipe de chercheurs de l'Université Northwestern, de l'Université du Michigan et du Centre de recherche coopérative sur les biomatériaux en Espagne a publié ses résultats dans Nature Materials. L’étude marque une avancée significative dans la conception des nanomatériaux, car elle démontre l’utilisation de l’ADN comme outil programmable pour assembler intentionnellement des quasi-cristaux.

"L'existence de quasi-cristaux est une énigme depuis des décennies et leur découverte a été récompensée par un prix Nobel", a affirmé Chad Mirkin, professeur de chimie George B. Rathmann à l'Université Northwestern et co-auteur de l'étude. Il explique en outre que la recherche contribue à démystifier la formation de quasi-cristaux tout en tirant parti de la nature programmable de l'ADN pour concevoir leur assemblage.

Les ingénieurs considèrent les nanoparticules comme des « atomes de conception » en raison du niveau de contrôle qu’elles offrent dans la production de matériaux synthétiques. Cependant, diriger les nanoparticules pour qu’elles s’assemblent dans les structures souhaitées pose un défi. En utilisant des brins codés par l’ADN qui se reconnaissent, les chercheurs ont réussi à programmer les nanoparticules pour former un quasi-cristal. L’équipe s’est concentrée sur les formes bipyramidales et a finalement découvert que les bipyramides pentagonales à dix côtés, appelées décaèdres, formaient des quasi-cristaux dans des conditions spécifiques.

Grâce à une combinaison de prédictions théoriques et de vérification expérimentale utilisant la microscopie électronique et la diffusion des rayons X, l’équipe a réussi à fabriquer une structure quasicristalline utilisant des particules décaèdres. Cette réalisation démontre un progrès significatif dans les nanosciences et fournit de nouvelles informations sur l’ingénierie contrôlée des quasi-cristaux colloïdaux.

FAQ:

Q : Que sont les quasi-cristaux ?

R : Les quasi-cristaux sont des matériaux aux motifs non répétitifs, contrairement aux cristaux ordinaires.

Q : Quelles propriétés exceptionnelles possèdent les quasi-cristaux ?

R : Les quasi-cristaux peuvent présenter un comportement électronique unique, absorber la chaleur et la lumière différemment et posséder des surfaces extrêmement dures ou glissantes.

Q : Comment les quasi-cristaux ont-ils été créés dans cette étude ?

R : Les nano-ingénieurs ont utilisé de l'ADN et des nanoparticules pour assembler intentionnellement des quasi-cristaux, programmant les particules pour former une structure spécifique.

Q : Qui a mené la recherche ?

R : L'étude est le fruit d'une collaboration entre des chercheurs de l'Université Northwestern, de l'Université du Michigan et du Centre de recherche coopérative sur les biomatériaux en Espagne.

Q : Quelle étape importante cette recherche a-t-elle franchie ?

R : Cette étude marque une étape importante dans le domaine des nanosciences, car elle démontre l’ingénierie contrôlée de quasi-cristaux colloïdaux utilisant l’ADN.