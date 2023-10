Une étude sur les nanoporteurs révèle une forte prévalence d'anticorps contre le polyéthylène glycol (PEG) dans la population allemande

By

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Institut Max Planck pour la recherche sur les polymères a mis en lumière la prévalence des anticorps contre le polyéthylène glycol (PEG) dans la population allemande. Le PEG est une substance couramment utilisée dans les cosmétiques, les aliments et les médicaments. La présence d’anticorps contre le PEG peut avoir un impact significatif sur l’efficacité des thérapies médicales utilisant des nanoporteurs.

Les chercheurs voulaient étudier dans quelle mesure les anticorps contre le PEG sont déjà présents dans la société allemande et comment ils peuvent affecter l'utilisation de nanoporteurs dans les traitements médicaux. Les anticorps sont généralement produits par le système immunitaire pour lutter contre les infections virales. Cependant, il a été découvert que des anticorps peuvent également se développer contre le PEG, une molécule à la structure relativement simple.

Le PEG est utilisé en médecine pour agir comme un revêtement protecteur pour les supports de médicaments de taille nanométrique, améliorant ainsi leur temps de circulation dans la circulation sanguine. Ceci est particulièrement pertinent pour le développement de nanoporteurs dans les thérapies contre le cancer. Cependant, l’étude a révélé que les anticorps contre le PEG s’attachent aux nanosupports enrobés, les rendant visibles pour le système immunitaire et entravant leurs effets thérapeutiques.

L’équipe de recherche a examiné plus de 500 échantillons de sang prélevés sur des patients en 2019. Ils ont découvert que les anticorps PEG étaient détectables dans 83 % des échantillons. Il est intéressant de noter que la concentration de ces anticorps s’est avérée inversement proportionnelle à l’âge des individus testés, ce qui suggère que la prévalence des anticorps pourrait être influencée par l’augmentation récente de l’utilisation du PEG et par la variation du système immunitaire avec l’âge.

Les résultats de cette étude ont des implications significatives pour les futures thérapies médicales utilisant des nanoporteurs. Les chercheurs pensent que les thérapies devront peut-être être ajustées pour tenir compte de la réponse du système immunitaire aux anticorps PEG. Les modifications possibles pourraient inclure le remplacement du PEG par des substances alternatives ou l'individualisation de la quantité de principe actif en fonction de la concentration d'anticorps dans le sang d'un patient.

D'autres recherches sont prévues pour explorer comment les thérapies par nanoporteurs peuvent être adaptées pour surmonter les défis posés par les anticorps contre le PEG. L’objectif est de développer des approches innovantes garantissant l’administration efficace de médicaments dans les traitements médicaux.

Dans l’ensemble, cette étude met en évidence l’importance de comprendre la prévalence et l’impact des anticorps contre le PEG dans le développement de nanoporteurs pour les thérapies médicales. En relevant ces défis, les chercheurs peuvent améliorer l’efficacité et la sécurité des traitements basés sur les nanotransporteurs et potentiellement révolutionner les résultats en matière de soins de santé.

