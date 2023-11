Nouvel aperçu : comment la structure cellulaire répond à la pression externe

By

Des chercheurs de l'Institut national des sciences des matériaux de Tsukuba, au Japon, ont utilisé une technique innovante pour étudier la façon dont les cellules vivantes réagissent à la pression mécanique externe. En appliquant une force à l’aide de sondes de taille nanométrique par microscopie à force atomique, les scientifiques ont pu cartographier la manière dont cette force se répartit sur la surface cellulaire et dans toute la cellule.

L’équipe a utilisé l’apprentissage automatique pour analyser et modéliser les forces mesurées dans l’étude. De plus, des techniques de fixation et de coloration ont été utilisées pour évaluer l’impact de la distorsion de force sur les structures internes de la cellule, en particulier les microtubules et les filaments d’actine qui forment son « squelette ».

Les cellules possèdent la capacité de s’adapter à divers stimuli chimiques et mécaniques de leur environnement. Le Dr Jun Nakanishi, chef du groupe de mécanobiologie à l'Institut national de science des matériaux, explique que pour maintenir l'intégrité et la bonne santé des cellules, celles-ci utilisent des mécanismes de rétroaction rapides pour s'adapter à ces stimuli. Cependant, l’échec de cette réponse cellulaire a été associé à plusieurs maladies, notamment le diabète, la maladie de Parkinson, les crises cardiaques et le cancer.

Les études précédentes sur les réponses cellulaires ont été limitées en raison des techniques utilisées, exigeant souvent que les cellules soient équipées de capteurs, limitant ainsi les mesures à une partie seulement de la réponse. Les chercheurs de cette étude ont utilisé de manière innovante une sonde à l’échelle nanométrique pour cartographier la répartition des forces dans une cellule entière avec une résolution nanométrique.

L’étude a révélé que les forces de tension et de compression sont réparties entre les fibres d’actine et les microtubules de la cellule pour conserver sa forme, de la même manière que les poteaux et les cordes fonctionnent dans une tente de camping. Les chercheurs ont également découvert que le noyau joue un rôle en contrebalançant les forces externes lorsque la fonction des fibres d'actine est désactivée, soulignant ainsi l'importance de la structure interne du noyau dans la réponse cellulaire au stress.

Fait intéressant, l’étude a comparé les réponses des cellules saines à celles des cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses ont démontré une plus grande résilience à la compression externe que les cellules saines et étaient moins susceptibles d’activer la mort cellulaire en réponse.

Les résultats améliorent non seulement notre compréhension de la mécanique intracellulaire complexe impliquée dans la réponse au stress, mais ils offrent également l’opportunité de développer un outil de diagnostic permettant de distinguer les cellules saines et cancéreuses sur la base de la mécanique cellulaire. Actuellement, les hôpitaux s’appuient sur l’évaluation de caractéristiques telles que la taille, la forme et la structure pour le diagnostic du cancer, qui ne fournissent pas toujours suffisamment d’informations.

Le Dr Han Zhang, chercheur principal du groupe de microscopie électronique de l'Institut national de science des matériaux, suggère que la mesure de la répartition des forces pourrait améliorer considérablement la précision du diagnostic, offrant ainsi une méthode alternative pour évaluer l'état des cellules.

QFP

Q : Comment les chercheurs ont-ils étudié les réponses cellulaires à la pression externe ?

R : Les chercheurs ont utilisé une technique appelée microscopie à force atomique, qui utilise des sondes de taille nanométrique pour appliquer une force sur la surface des cellules.

Q : Qu’est-ce que l’étude a révélé sur la réponse cellulaire au stress ?

R : L’étude a révélé que les forces de traction et de compression sont réparties entre les fibres d’actine et les microtubules de la cellule pour conserver sa forme.

Q : Dans quelle mesure les cellules cancéreuses différaient-elles dans leur réponse à la compression externe ?

R : Les cellules cancéreuses ont démontré une plus grande résilience à la compression externe que les cellules saines et étaient moins susceptibles d’activer la mort cellulaire en réponse.

Q : Quel impact cette recherche pourrait-elle avoir sur le diagnostic du cancer ?

R : Les résultats suggèrent que la mesure de la répartition des forces dans les cellules pourrait fournir un nouvel outil de diagnostic permettant de distinguer les cellules saines des cellules cancéreuses, améliorant ainsi potentiellement la précision du diagnostic.