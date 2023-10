Préparez-vous pour l'événement d'observation de l'éclipse solaire partielle à Nanaimo

By

La Nanaimo Astronomy Society organise un événement public pour assister à un phénomène céleste rare : une éclipse solaire partielle. L'événement aura lieu le samedi 14 octobre de 8h à 10h30 au Pipers Lagoon Park.

Une éclipse solaire partielle se produit lorsque la lune passe devant le soleil, mais que sa taille apparente n'est pas suffisamment grande pour la recouvrir entièrement, créant ce que l'on appelle une éclipse solaire annulaire. Même si les spectateurs de Nanaimo ne pourront pas voir l'effet « anneau de feu » observé dans les zones de totalité annulaire, ils peuvent s'attendre à assister à une éclipse partielle qui couvrira environ 77 % du disque solaire.

La sécurité est de la plus haute importance lors de l’observation de tels événements, car il n’est jamais prudent de regarder directement le soleil sans lunettes de sécurité appropriées ou sans filtres solaires sur les télescopes. Pour assurer la sécurité du public, la Nanaimo Astronomy Society fournira des télescopes d'observation solaire et des lunettes solaires que les participants pourront utiliser pendant l'événement.

L'éclipse sera visible bas sur l'horizon sud-est, à partir de 8 h 08. L'éclipse maximale, avec une couverture de 77 %, aura lieu à 9 h 19 et l'événement se terminera à 10 h 37. Il est important de noter que l'événement d'observation dépend de la météo et toute annulation due à de mauvaises conditions météorologiques sera annoncée sur le site Web de la Nanaimo Astronomy Society et sur sa page Facebook.

Ne manquez pas cette occasion unique d'assister à une éclipse solaire partielle. Rejoignez la Nanaimo Astronomy Society et d'autres passionnés de l'espace pour une expérience inoubliable de notre merveille céleste.

