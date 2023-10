Une mystérieuse explosion surprend les habitants de Melbourne

Les habitants de la banlieue nord de Melbourne ont été laissés perplexes par un fort bruit semblable à une explosion qui a été entendu tard dans la nuit. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux a capturé le moment où un éclair lumineux a été suivi d'une forte détonation juste avant 9 heures. L'incident, survenu à Doreen, a incité les résidents à enquêter sur la source du bruit.

Bien que la cause du bruit reste incertaine, certains habitants ont exprimé leur conviction qu'il était dû à une météorite. Des rapports similaires ont émergé dans d’autres régions, notamment Balwyn, Diamond Creek, Doncaster, Fairfield et Hawthorn. Ce n'est pas la première fois qu'un tel événement se produit dans la région. Lors d'un incident similaire en août, une boule de lumière accompagnée d'un fort bruit a été observée dans le ciel victorien, et l'agence spatiale a confirmé plus tard qu'il s'agissait probablement des restes d'une fusée russe Soyouz-2 rentrant dans l'atmosphère terrestre.

Alors que l’enquête sur ce récent bruit semblable à une explosion se poursuit, de nombreux résidents s’interrogent sur cet étrange événement. Les images ont suscité une attention considérable sur les réseaux sociaux, suscitant des discussions et des théories. La possibilité qu'une météorite ou un autre objet céleste soit à l'origine du bruit a captivé l'esprit des habitants et des observateurs en ligne.

La fascination pour les phénomènes inexpliqués n’est pas rare. Les gens sont souvent intrigués par des mystères qui remettent en question leur compréhension du monde. Ce sont des incidents comme ceux-ci qui nous rappellent à quel point l’univers peut être vaste et imprévisible.

