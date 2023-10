L'histoire entrelacée de Néandertal et d'Homo sapiens : enseignements tirés de l'analyse de l'ADN

By

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Université de Genève (UNIGE) offre de nouveaux éclairages sur la répartition de l'ADN de Néandertal chez l'Homo sapiens actuel. L'étude, publiée dans la revue Science Advances, explore la manière dont l'ADN de Néandertal a été distribué dans le génome d'Homo sapiens au cours des 40,000 XNUMX dernières années.

La recherche révèle de subtiles variations dans la présence de l’ADN de Néandertal selon différentes périodes et régions géographiques, mettant en lumière l’histoire entrelacée de ces deux espèces. On sait depuis longtemps que les Néandertaliens et les Homo sapiens se sont croisés, ce qui donne environ XNUMX % de l’ADN d’origine néandertalienne dans le génome des Eurasiens actuels.

Cependant, l’étude montre que ce pourcentage n’est pas cohérent dans toute l’Eurasie. L’ADN de Néandertal est légèrement plus abondant dans les génomes asiatiques que dans les génomes européens. Une explication est que les différents impacts de la sélection naturelle sur les gènes d'origine néandertalienne pourraient être à l'origine de ces écarts entre les populations asiatiques et européennes.

Une autre théorie proposée par les scientifiques de l'UNIGE suggère que les flux migratoires pourraient être un facteur clé dans la répartition de l'ADN de Néandertal. Lorsqu'une population migrante se mélange à une population locale, l'ADN de la population locale a tendance à croître proportionnellement à la distance qui la sépare du point d'origine du groupe migrant.

Pour tester cette théorie, les chercheurs ont utilisé une base de données contenant plus de 4,000 40,000 génomes d’individus d’Eurasie remontant à 10,000 5,000 ans. Leurs résultats statistiques indiquent que les chasseurs-cueilleurs européens du Paléolithique avaient une proportion légèrement plus élevée d’ADN de Néandertal que leurs homologues asiatiques. Cependant, lors de la transition néolithique (il y a XNUMX XNUMX à XNUMX XNUMX ans), la proportion d’ADN néandertalien dans les génomes européens a diminué, ce qui a entraîné un pourcentage légèrement inférieur à celui des populations asiatiques.

L'arrivée des premiers agriculteurs d'Anatolie et de la région égéenne au cours de cette période, qui portaient moins d'ADN néandertalien, a encore dilué la concentration d'ADN néandertalien en Europe. Ces résultats fournissent des informations précieuses sur le parcours évolutif et le processus d’hybridation de ces deux espèces.

En conclusion, l’intégration de la recherche sur le génome ancien et des données archéologiques nous permet de dévoiler l’histoire complexe de Néandertal et d’Homo sapiens. Cette étude sert de référence pour les études futures et peut aider à identifier les profils génétiques qui s'écartent de la moyenne, révélant potentiellement des effets avantageux ou désavantageux.

Sources:

- Article original: Science Advances

– Université de Genève : www.unige.ch/fr/about/en savoir plus-about-unige/