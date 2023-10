Des astronomes découvrent les origines fascinantes de la supernova SN 1006

By

En l’an 1006 de notre ère, les astronomes ont été témoins d’un événement cosmique fascinant qui les a laissés bouche bée : la naissance d’une nouvelle étoile qui est apparue dans le ciel nocturne et a brillé pendant trois ans. Cependant, ce qu’ils avaient initialement pris pour une étoile s’est avéré être quelque chose d’encore plus étonnant : une supernova. Ces explosions cataclysmiques constituent le phénomène le plus puissant jamais observé par l’humanité.

Contrairement aux autres supernovae, SN 1006 a dérouté les scientifiques en raison de sa forme particulière. Plutôt qu’une simple masse de lumière sphérique, cela semblait être une double explosion aux membres longs et étirés. Cette énigme a intrigué les astronomes pendant des siècles, mais maintenant, grâce aux récentes observations de l'explorateur de polarimétrie à rayons X (IXPE) de la NASA, une image plus claire est apparue.

Le satellite IXPE, lancé en décembre 2021, s'est concentré sur SN 1006, qui réside dans la constellation du Lupus à environ 6,500 2022 années-lumière de notre planète. En analysant les données collectées au cours de la période d'observation de deux semaines du satellite en août XNUMX, les chercheurs de la NASA sont arrivés à une conclusion convaincante.

Contrairement aux explications précédentes, ils pensent que SN 1006 est le résultat de l’explosion simultanée de deux étoiles naines blanches. Ce scénario astronomique contribue à l'apparence distinctive de la supernova. L'imagerie IXPE révèle que le champ magnétique chaotique du SN 1006 joue un rôle crucial dans l'apparition de l'explosion.

Les résultats mettent en lumière les interactions complexes qui se produisent lors d’événements célestes aussi massifs. Lorsque l’onde de choc de l’explosion se déplace à travers les nuages ​​de gaz spatial, elle s’aligne sur le champ magnétique. Les électrons dans ce champ sont piégés, pour ensuite être accélérés et propulsés à grande vitesse par l'explosion. Ce processus transfère l'énergie dans le champ magnétique, conduisant à la formation de la double caractéristique observée dans SN 1006.

La découverte des origines binaires de SN 1006 approfondit non seulement notre compréhension des supernovae mais met également en évidence l’immense influence que même les plus petites particules peuvent avoir sur ces phénomènes cosmiques colossaux. Alors que les astronomes continuent de percer les mystères de l’univers, nous restons impressionnés par la grandeur et la complexité de notre environnement céleste.

